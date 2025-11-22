Guadalajara será uno de los mejores destinos para 2026, según Traveler

De acuerdo con Condé Nast Traveler, Guadalajara es uno de los siete mejores destinos para el 2026 que está por llegar.

La Perla Tapatía será una de las 16 ciudades que recibirá partidos de la esperada Copa del Mundo de la FIFA, uno de los eventos más interesantes para turistas en el próximo año. Sin embargo, la capital de Jalisco destaca entre el resto de ciudades por su vibrante y dinámica energía que permite que coexistan pasado y futuro.

Según el portal, Guadalajara y sus alrededores reúnen gran parte de las tradiciones que en el plano internacional se consideran mexicanas. Destacan el mariachi, la cerámica, las tortas ahogadas y el tequila. Además, hay que añadir que, la tercera ciudad más grande de México, alojará grandes eventos internacionales. Además del Mundial de 2026, en la capital de Jalisco se llevará a cabo el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), en abril, y la Feria Internacional del Libro (FIL), en noviembre.

Además, la nota de la página web resalta la aportación que realizan las tapatías a la región. Esto en el contexto del gobierno encabezado por Verónica Delgadillo, la primera alcalde de "La Ciudad de las Rosas".

Como parte de los atractivos que vale la pena considerar es agendar un tour por el trabajo que realiza Cerámica Suro en Colón Industrial, donde podrás pintar tu propia pieza con el asesoramiento experto de Juliana Suro y José Noé Suro, así como dar una vuelta a la galería Plataforma que aloja a distintos artistas.

En cuanto a la experiencia gastronómica, la guía recomienda visitar Xokol en Santa Teresita; restaurante que muestra el trabajo de la chef Xrysw Ruela. O ir a La Alteña para degustar algunos de los tequilas de la región.

Sea como fuere, Condé Nast Traveler augura una visita brillante a cualquiera que desee llegar a Guadalajara en 2026.

