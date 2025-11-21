Este viernes el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, dio a conocer que ya fueron identificados dos de los tres presuntos responsables del homicidio de las dos policías viales quienes fueron asesinadas el pasado 11 de noviembre en el municipio de El Salto.

Además, afirmó, ya se emitieron las órdenes de aprehensión respectivas en busca de lograr su detención para ser puestos ante el juez.

Aunque aún no han sido detenidos, aseguró que continúan los operativos de búsqueda en coordinación con la Fiscalía del Estado y con el respaldo de corporaciones federales.

"Seguimos en los operativos de búsqueda en coordinación con la fiscalía e, inclusive, hemos contado con el apoyo también de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, que está sumado a los operativos", dijo.

El secretario aseguró que las autoridades mantienen una línea de coordinación "amplia y permanente" para dar con los presuntos homicidas, incluso, refirió que ya se alertó a entidades vecinas sobre este par de sujetos ante la posibilidad de que hubieran huido de Jalisco para evadir su captura.

Ante ello, el secretario insistió en que la colaboración interinstitucional será clave para localizarlos.

"Ya se dio aviso a las policías y fiscalías de los estados vecinos, en caso de que pudieran haberse dado a la huida a algún otro estado; entonces bueno, ya solicitamos su colaboración para dar con ellos" , afirmó el funcionario.

Por último, el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado aseguró que existe plena confianza en que los tres implicados serán detenidos, pues dijo "es prioridad el cumplimentar las órdenes de aprehensión ya emitidas".

"Estamos seguros que así será y los vamos a capturar, insisto, ya dos de ellos cuentan con orden de aprehensión", finalizó.

