El secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que el mensaje de su homólogo federal, David Kershenobich, sobre que “las y los ciudadanos del Congo reconsideren su viaje a México”, se trató de “una malinterpretación del mensaje” , pues lo que realmente se quería informar era el tema específico de aquellas personas que habían tenido contacto con alguna persona positiva al ébola, enfermedad declarada por la OMS como “emergencia sanitaria internacional”.

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“Probablemente se entendió un poco diferente. El secretario Kershenobich hablaba de 21 días, que es el periodo de incubación de esta enfermedad. Es el periodo máximo de incubación. A lo que se refería básicamente es al hecho de que, si una persona tuvo contacto con algún caso confirmado de ébola, esa persona debe estar en aislamiento durante 21 días”, señaló Pérez Gómez.

En estos 21 días posteriores al contacto con una persona ya confirmada con la enfermedad, dijo el funcionario estatal, las personas pueden iniciar con manifestaciones clínicas relacionadas con el ébola. Sin embargo, si a lo largo de esos 21 días no se presenta ninguna manifestación, se podría considerar que la o el paciente no se infectó con este virus y, por lo tanto, podría eventualmente viajar, puntualizó Raúl Pérez Gómez.

“La recomendación es que las personas de esos países, fundamentalmente, traten de reprogramar sus viajes”, señaló el pasado martes el secretario de Salud federal, especificando que la recomendación se dirigía a las personas que estén en la zona del brote “y no una restricción universal por su pasaporte”.

“El riesgo es nada más para las personas que están en ese sitio y están en contacto, por eso nuestra recomendación es que se aíslen por 21 días antes de venir al país”, añadió el martes Kershenobich.

En este sentido, y considerando lo especificado por Pérez Gómez, el mensaje emitido por Kershenobich no se refiere a toda la población de la República Democrática del Congo (RDC), que ha sido considerada como “el epicentro absoluto y el lugar de origen del brote actual de ébola”, sino solamente a las personas que hubieran tenido dicho contacto.

Jalisco se dice preparado en la detección y atención del ébola

Jalisco, frente a esta enfermedad y considerando que el Estadio Guadalajara será sede del partido entre el Congo y Colombia el próximo 23 de junio, en el marco del Mundial de Futbol 2026, Pérez Gómez señaló que en el Estado ya existen hospitales preparados para atender posibles casos sospechosos y adelantó que el Consejo Estatal de Salud estará revisando en las próximas horas nuevamente los protocolos de actuación y aislamiento para este tipo de enfermedades.

“Están preparados Hospitales Civiles de Guadalajara, está preparado Hospital General de Occidente, está preparado Centro Médico Nacional de Occidente. De hecho, en un par de horas vamos a tener el Consejo Estatal de Salud que preside precisamente la Secretaría de Salud, en donde vamos a repasar todos estos protocolos, en donde vamos a definir perfectamente las características que deben tener estos espacios. Consideramos que no los vamos a requerir, pero necesitamos estar preparados ante una eventualidad”, aseguró.

El secretario de Salud agregó que desde el ámbito federal se ha mantenido coordinación permanente con distintas entidades del país, particularmente aquellas que serán sedes mundialistas, para establecer mecanismos de aislamiento, traslado y manejo de pacientes sospechosos.

“Desde el ámbito federal tenemos mucha colaboración. Ya hace cinco días tuvimos una reunión con el secretario Kershenobich, los secretarios de Jalisco, la secretaria de Nuevo León, del Estado de México y de Ciudad de México, precisamente para repasar estos protocolos, particularmente en las sedes mundialistas. Entonces tenemos perfectamente previsto cómo, en caso de tener un paciente sospechoso, haríamos el aislamiento, haríamos un traslado y haríamos el manejo del paciente”, afirmó Pérez Gómez.

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Por último, destacó que, ante enfermedades de este tipo, r egularmente se busca concentrar la atención de pacientes sospechosos o confirmados en una sola unidad hospitalaria especializada , con el objetivo de mantener protocolos específicos de aislamiento, traslado y manejo médico bajo una misma coordinación. Sin embargo, aclaró que hasta el momento todavía no existe una definición por parte de la Secretaría de Salud federal sobre cuál sería la sede encargada de atender este tipo de casos en el país.

“Cuando ocurre algo así, suele concentrarse el paciente o los pacientes en una sola unidad hospitalaria. Cabe la posibilidad de que esa unidad hospitalaria sea en Ciudad de México, no está todavía definido. Estamos discutiéndolo aún, pero va a depender de la evolución de las condiciones y de la decisión de la Secretaría de Salud (Federal)”, finalizó al respecto del tema.

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