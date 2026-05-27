Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la noche de ayer martes las adecuaciones a la Reforma Judicial Federal para aplazar la elección a 2028 y empatarla con la revocación de mandato, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, hizo un nuevo llamado a esperar la discusión y eventual aprobación de las leyes secundarias, antes de avanzar en un proceso de armonización en el Estado, particularmente "ante las implicaciones que podría tener para la Entidad y el aplazamiento de la elección judicial hasta 2028".

El mandatario estatal recordó que, desde semanas atrás, ha pedido en distintas ocasiones al Congreso de Jalisco no discutir una reforma local mientras no se definieran los cambios a nivel federal, al señalar que era necesario conocer primero el alcance de lo aprobado en la federación y las condiciones en las que quedarían los estados obligados a adecuar sus marcos normativos.

"Por eso pedí muchas veces al poder Legislativo local y afortunadamente las y los diputados atendieron la recomendación por la información federal que yo tenía de no discutir una reforma en Jalisco, en cuanto a la armonización, en tanto no se dieran estas reformas a nivel federal, principalmente por el aplazamiento de la elección al 2028", dijo.

Así, Lemus Navarro insistió en su recomendación al Congreso local es esperar algunos días más, mientras concluye el análisis y votación de las leyes secundarias en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado de la República, para después realizar una revisión jurídica conjunta entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de Jalisco sobre los alcances de la reforma federal.

"Esperemos unos días, mi recomendación nuevamente al congreso local, una recomendación respetuosa, es que esperemos a ver qué es lo que se aprueba en las (leyes) secundarias mañana en la Cámara de Diputados, qué se aprueba finalmente en el Senado y la próxima semana juntos podemos hacer, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, cada quien el suyo, un análisis jurídico de las implicaciones que tiene para Jalisco y entonces sí entrar ya en un proceso de armonización", dijo al respecto del tema.

El gobernador agregó que dentro de la iniciativa federal se contemplaba que las entidades federativas tendrían un plazo máximo de 60 días para armonizar sus legislaciones conforme a lo aprobado por el Congreso de la Unión, por lo que insistió en que primero debe revisarse con precisión el contenido final de la reforma.

"Porque en la iniciativa, no sé si así se aprobó, se pedía o se exigía que los estados tenían que armonizar lo que se aprobara o lo que se aprobó en la cámara de diputados anoche, en un plazo máximo de 60 días. Hay que revisar qué fue lo que se aprobó", insistió el gobernador de Jalisco.

Por lo pronto, se espera que este jueves se lleve a cabo la aprobación en Jalisco de las reformas relacionadas con el "Plan B" de Claudia Sheinbaum, en torno temas que incluyen por ejemplo, a limitar a 15 el número de regidores en los municipios, topar los presupuestos de los congresos estatales y de funcionarios electorales.

MF