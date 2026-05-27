Comisión del Congreso avala reforma para destrabar decretos no publicados

La Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso de Jalisco avaló un dictamen propuesto por la bancada de Hagamos que busca destrabar decretos que no han sido aprobados por el Ejecutivo estatal.

El argumento es ante la falta de promulgación en el Periódico Oficial del Estado de algunos decretos aprobados por el Congreso de Jalisco, por lo que, ante estas faltas, la reforma impulsaría que el Legislativo pueda ordenar la publicación del documento.

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Para ello, se reformaría el artículo 33 de la Constitución Política del Estado y consiste en que, si el Poder Ejecutivo no hizo observaciones a algún decreto aprobado por el Congreso dentro del término, deberá ser publicado en un plazo de 20 días como máximo a partir de que lo hayan publicado y, si no es así, el Legislativo lo podrá hacer.

"Transcurrido este plazo, y si el Ejecutivo no publica la ley o decreto, será considerado promulgado y la Mesa Directiva del Congreso del Estado ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’", se indica en la propuesta aprobada.

Diputados acusan retrasos del Ejecutivo en publicación de decretos aprobados

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, promovente de la propuesta, explicó que hay múltiples iniciativas que ya fueron aprobadas en la actual legislatura, pero que no han sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado.

“Lo que hacen es que ni la observan ni la publican y nada más la guardan; entonces, no puede entrar en vigor hasta su publicación; a eso coloquialmente se le llama ‘veto de bolsillo’. Hay varias leyes, un número considerable que hemos aprobado en esta legislatura y que no se han publicado porque tienen reservas en el Gobierno, pero no las dicen y simplemente no las publican".

El caso más emblemático es el decreto para la creación de una Fiscalía Especializada en la investigación del delito de tortura, la cual fue aprobada por el Congreso desde mayo de 2025, pero no ha sido publicada en el Periódico Oficial para formalizar su creación; entre los argumentos, está que hubo algunos errores.

La importancia de la fiscalía data porque se aprobó tras 8 años de omisiones en su creación pues desde el año 2017 se mandató crear esta fiscalía. Incluso, en enero de 2024 la ya extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Legislativo estatal iniciar el proceso legislativo para su creación.

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La importancia de la fiscalía data de que se aprobó tras 8 años de omisiones en su creación, pues desde el año 2017 se mandató crear esta fiscalía. Incluso, en enero de 2024, la ya extinta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Legislativo estatal iniciar el proceso legislativo para su creación.

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