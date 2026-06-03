MiBici registra 13 mil viajes diarios y suma más de 37 millones de trayectos desde su creación

La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara (AMIM) informó que actualmente el sistema Mi Bici registra un promedio de 13 mil viajes diarios y más de 380 mil viajes mensuales. Cuenta con 370 estaciones, 4 mil 79 bicicletas y más de 16 mil personas usuarias activas, quienes han realizado más de 37 millones de viajes desde el inicio de operaciones del sistema.

Actualmente, el sistema Mi Bici registra un promedio de 13 mil viajes diarios y más de 380 mil viajes mensuales. ESPECIAL / GESTIÓN DEL TERRITORIO DE JALISCO

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Cada bicicleta realiza en promedio tres recorridos al día, reflejo de una creciente adopción de este medio de transporte por parte de las y los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Este año se puso en marcha MiBici Kids, un programa orientado a que niñas y niños se apropien del espacio público mediante el préstamo gratuito de bicicletas, promoviendo la movilidad activa y hábitos saludables.

El AMG cuenta con 338 kilómetros de ciclovías

Actualmente, el AMG cuenta con 338 kilómetros de ciclovías, cuya conservación y mantenimiento también forma parte de las acciones que realiza la AMIM para fortalecer la infraestructura destinada a las personas ciclistas. “La bicicleta se ha consolidado como una herramienta clave para construir ciudades más sostenibles, saludables e incluyentes”. "Reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una actividad física que contribuye al bienestar de las personas, su uso ha crecido en todo el mundo como una alternativa eficiente para reducir la congestión vehicular, disminuir emisiones contaminantes, mejorar la movilidad y fortalecer la salud pública", dijo el organismo en un comunicado.

La bicicleta se ha consolidado como una herramienta clave para construir ciudades más sostenibles, saludables e incluyentes. ESPECIAL / GESTIÓN DEL TERRITORIO DE JALISCO

Jalisco avanza en la movilidad sostenible

De esta manera, Jalisco se mantiene a la vanguardia de la movilidad sostenible, compartiendo visión y tecnología con ciudades como San Francisco, Chicago, Montreal, Toronto, Nueva York y Ciudad de México. En América Latina, destaca junto a urbes como Bogotá, Brasilia y São Paulo, que también han apostado por sistemas de bicicleta pública como una herramienta clave para construir ciudades más humanas, saludables y conectadas.

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AS