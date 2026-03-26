Jueves, 26 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Fecha de registro y requisitos para inscribirse a "Mi Primera Renta" en Jalisco

Conoce los requisitos para registrarte al programa “Mi Primera Renta” de apoyo a jóvenes que buscan independizarse en el Área Metropolitana de Guadalajara

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

¡Que no se te pase la fecha! En este día abren los registros al programa

¡Que no se te pase la fecha! En este día abren los registros al programa "Mi Primera Renta" en Jalisco. EL INFORMADOR / ARCHIVO

La semana pasada, en el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) se llevó a cabo la presentación del programa  “Mi Primera Renta”, una iniciativa impulsada por los diputados Omar Cervantes, Ana Fer Hernández y Montse Pérez Cisneros. El programa dará un apoyo económico a jóvenes jaliscienses que busquen independizarse en algunos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). El beneficio tendrá una duración de seis meses.

El Director General del Ijalvi, el arquitecto Luis Guillermo Medrano Barba, será el responsable de la elaboración de las reglas de operación del programa "Mi Primera Renta", así como de la correcta ejecución del mismo.

Lee: Identifican a un posible responsable relacionado con el incendio en La Primavera

¿Cuáles son los requisitos para entrar al programa de "Mi Primera Renta"?

¿Buscas independizarte por primera vez en tu vida? Ten en cuenta que el programa "Mi Primera Renta" tiene los siguientes requisitos:

  • Contar con edad de entre 20 y 24 años cumplidos
  • Residir en Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga o San Pedro Tlaquepaque
  • No contar con vivienda propia ni recibir apoyo para renta de otra instancia gubernamental
  • Contar con contrato de arrendamiento vigente dentro de los municipios señalados
  • Comprobar ingresos (máximo hasta 2 salarios mínimos, es decir, menos de 19 mil 164 mensuales) o presentar declaración de ingresos
  • Contar con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

¿Cuentas con los requisitos para participar? Reúne los siguientes documentos:

  • CURP
  • Identificación oficial vigente
  • Contrato de arrendamiento
  • Comprobante de ingresos o declaración bajo protesta.
  • Escrito de no recibir otro apoyo
  • Formato de solicitud firmado

Te puede interesar: No solo Irán; estos países exigen ser parte del potencial acuerdo con EU

¿A partir de qué fecha se podrá comenzar el trámite?

El programa “Mi Primera Renta” abre su registro digital el próximo lunes 6 de abril de 2026. Estate atento a medios oficiales para recibir más información respecto a la cantidad de apoyo y al proceso de registro.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones