La semana pasada, en el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) se llevó a cabo la presentación del programa “Mi Primera Renta”, una iniciativa impulsada por los diputados Omar Cervantes, Ana Fer Hernández y Montse Pérez Cisneros. El programa dará un apoyo económico a jóvenes jaliscienses que busquen independizarse en algunos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). El beneficio tendrá una duración de seis meses.

El Director General del Ijalvi, el arquitecto Luis Guillermo Medrano Barba, será el responsable de la elaboración de las reglas de operación del programa "Mi Primera Renta", así como de la correcta ejecución del mismo.

¿Cuáles son los requisitos para entrar al programa de "Mi Primera Renta"?

¿Buscas independizarte por primera vez en tu vida? Ten en cuenta que el programa "Mi Primera Renta" tiene los siguientes requisitos:

Contar con edad de entre 20 y 24 años cumplidos

cumplidos Residir en Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga o San Pedro Tlaquepaque

No contar con vivienda propia ni recibir apoyo para renta de otra instancia gubernamental

para renta de otra instancia gubernamental Contar con contrato de arrendamiento vigente dentro de los municipios señalados

Comprobar ingresos (máximo hasta 2 salarios mínimos, es decir, menos de 19 mil 164 mensuales) o presentar declaración de ingresos

(máximo hasta 2 salarios mínimos, es decir, menos de 19 mil 164 mensuales) o presentar declaración de ingresos Contar con la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

¿Cuentas con los requisitos para participar? Reúne los siguientes documentos:

CURP

Identificación oficial vigente

Contrato de arrendamiento

Comprobante de ingresos o declaración bajo protesta.

Escrito de no recibir otro apoyo

Formato de solicitud firmado

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¿A partir de qué fecha se podrá comenzar el trámite?

El programa “Mi Primera Renta” abre su registro digital el próximo lunes 6 de abril de 2026. Estate atento a medios oficiales para recibir más información respecto a la cantidad de apoyo y al proceso de registro.

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OB