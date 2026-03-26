La semana pasada, en el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) se llevó a cabo la presentación del programa “Mi Primera Renta”, una iniciativa impulsada por los diputados Omar Cervantes, Ana Fer Hernández y Montse Pérez Cisneros. El programa dará un apoyo económico a jóvenes jaliscienses que busquen independizarse en algunos municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). El beneficio tendrá una duración de seis meses.El Director General del Ijalvi, el arquitecto Luis Guillermo Medrano Barba, será el responsable de la elaboración de las reglas de operación del programa "Mi Primera Renta", así como de la correcta ejecución del mismo.¿Buscas independizarte por primera vez en tu vida? Ten en cuenta que el programa "Mi Primera Renta" tiene los siguientes requisitos:El programa “Mi Primera Renta” abre su registro digital el próximo lunes 6 de abril de 2026. Estate atento a medios oficiales para recibir más información respecto a la cantidad de apoyo y al proceso de registro.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB