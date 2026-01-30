Mi Macro Periférico cumple cuatro años de operaciones

Este viernes 30 de enero el sistema de transporte público Mi Macro Periférico cumple cuatro años de operación, desde su inauguración en el 2022.

El proyecto fue diseñado para sustituir la Ruta 380, conectando a los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, con la segunda línea de sistema BRT en la metrópoli.

De acuerdo con las autoridades, desde su puesta en marcha y hasta la fecha, el peribús ha ofrecido más de 411 millones de viajes y acumula 101 millones de kilómetros recorridos.

En el último año, Mi Macro Periférico brindó más de 354 mil viajes diarios para un total de 110.9 millones en el año, lo que, según las autoridades, representaría un incremento de 264 por ciento comparado con los 97 mil viajes diarios que ofrecía la Ruta 380.

En la actualidad, Mi Macro Periférico cuenta con más de 40 estaciones principales sobre el anillo Periférico Manuel Gómez Morin, y conecta con otros sistemas de transporte masivo de la ciudad: Líneas 1, 2, 3 y 4 del Tren Ligero, Mi Macro Calzada, la Ruta López Mateos y próximamente la Línea 5 de transporte público, la cual conectará al Aeropuerto de Guadalajara con el resto de la ciudad.

Para atender las exigencias y necesidades de los usuarios, en un comunicado el gobierno de Jalisco señaló que se encuentran en construcción dos nuevas estaciones: Betania y Zapotlanejo, las cuales pretenden beneficiar a los habitantes del oriente de Guadalajara y Tonalá.

Asimismo, indicó que unos meses se reactivó la Alimentadora A09 con una modificación en el derrotero, con lo que se respondió a la solicitud de los habitantes de las colonias La Cantera, Arroyo de las Flores, Nueva Santa María entre otras, de los municipios de Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque.

En el último año de servicio, también se implementó una ruta en la hora pico por la tarde llamada T02-A, la cual recorre desde la estación Tabachines a la estación Chapalita Inn.

Este año se espera que 20 nuevas unidades se incorporen a las 354 que ya se encuentran trabajando para mejorar el servicio ante la alta demanda de la ciudadanía.

