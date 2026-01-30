IDEFT jalisco aprueba presupuesto 2026 para impulsar formación laboral

El Instituto de Formación Para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) ha aprobado por unanimidad su presupuesto para 2026 durante la XLIV Sesión Extraordinaria de su Junta Directiva. Este encuentro, presidido por Abraham Fernando Lozano, subsecretario de Educación Media Superior, reafirmó el compromiso de la entidad con la formación y capacitación laboral en la región, medida que busca impulsar el desarrollo de habilidades y la empleabilidad de miles de ciudadanos en Jalisco.

La sesión contó con la participación de diversos actores clave, incluyendo a representantes de los tres niveles de gobierno, así como líderes de los sectores sindical y productivo. Todos ellos reafirmaron su compromiso de impulsar las políticas públicas, las cuales se centran en la capacitación y formación para el trabajo, esenciales para el desarrollo estatal.

La aprobación presupuestal dará continuidad a la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro, buscando expandir las metas institucionales.

El objetivo es reforzar la cobertura y el impacto de los programas de formación. El IDEFT ha demostrado logros significativos en esta área durante el año anterior.

Estrategias para el desarrollo laboral jalisciense

El director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, enfatizó la relevancia de esta aprobación. Subrayó que el presupuesto permitirá ejecutar acciones estratégicas.

Estas acciones están diseñadas para fomentar habilidades laborales específicas y potenciar la empleabilidad de la población.

Se espera que la inversión contribuya directamente al crecimiento productivo del estado de Jalisco.

Los programas del instituto buscan beneficiar a miles de individuos. Este enfoque es crucial para alinear la oferta educativa con las demandas del mercado.

El director general también recordó que la aprobación del presupuesto pasado permitió al instituto ampliar significativamente sus metas logrando fortalecer tanto la cobertura como el impacto de los programas de formación, lo que ha beneficiado a un número creciente de jaliscienses en busca de nuevas oportunidades.

La coordinación y la toma de decisiones consensuadas entre los miembros de la Junta Directiva fueron reconocidas durante la sesión, un compromiso que es fundamental para que el IDEFT logre sus objetivos institucionales.

