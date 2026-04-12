Domingo, 12 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Vecinos definirán puertos de Mi Bici

Colonos de La Estancia rechazan la instalación de estaciones frente a sus viviendas. Autoridades abrirán diálogo para concretar ubicaciones

Por: El Informador

En la Estancia se contempla la construcción de 11 estaciones de Mi Bici. EL INFORMADOR/Archivo

En la Estancia se contempla la construcción de 11 estaciones de Mi Bici. EL INFORMADOR/Archivo

Residentes de La Estancia, en Zapopan, participarán en la definición de los puntos donde podrían instalarse nuevas estaciones del sistema de bicicletas públicas Mi Bici, como parte de su estrategia de expansión. Actualmente, sobre la calle Franz Schubert se identifican al menos tres ubicaciones proyectadas; sin embargo, se encuentran frente a cocheras y accesos a viviendas, lo que ha generado el rechazo de habitantes.

Ante esta situación, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) se comprometió a revisar el planteamiento original y explorar alternativas para la reubicación de los ciclopuertos. Incluso, no se descarta que algunas estaciones puedan trasladarse a otros puntos fuera de la colonia, como el Parque Metropolitano u otras áreas con mejores condiciones de operación.

En total, se contempla la construcción de 11 estaciones en La Estancia. No obstante, vecinos han cuestionado que, en la propuesta inicial, varias de estas se ubican en banquetas o frente a cocheras, lo que consideran una “planeación de escritorio” que no tomó en cuenta las condiciones reales del entorno urbano.

Durante un recorrido realizado por este medio, se constató que algunos de los puntos proyectados podrían interferir con las entradas y salidas de casas. También expresaron su preocupación por posibles afectaciones a la seguridad, al considerar que la llegada de usuarios ajenos a la colonia modificaría la dinámica del entorno. Rafael Domínguez, vecino del lugar, cuestionó la efectividad del sistema para mejorar la movilidad. “El tráfico es tremendo”.

Criticó la falta de comunicación previa por parte de las autoridades sobre el plan de expansión y las ubicaciones proyectadas.

Ante la inconformidad vecinal, personal de la AMIM y del Gobierno de Zapopan acordaron realizar una mesa de diálogo el próximo sábado 18 de abril a las 18:00 horas. En este encuentro se presentarán los detalles de la ampliación del programa, las ubicaciones propuestas y los beneficios del sistema, con el objetivo de construir acuerdos con la comunidad.

El director de Movilidad Activa, Alonso Hernández, informó que se lleva a cabo la última fase del proceso de socialización, que incluye visitas casa por casa en las zonas donde se proyecta instalar los ciclopuertos. Subrayó que, conforme a los lineamientos técnicos, las estaciones no deben colocarse frente a las cocheras ni obstruir rampas, mobiliario urbano o accesos.

Detalló que cada estación debe ubicarse, a una distancia mínima de nueve metros en calles con vueltas a la derecha, así como evitar muros ciegos o terrenos baldíos. Además, se contempla la incorporación de una perspectiva de género.

Hernández enfatizó que la planeación es flexible y puede modificarse en función del diálogo con los vecinos. “Vamos a trabajar en conjunto para definir cuántas estaciones se instalarían finalmente y en qué puntos específicos. Incluso, si se determina que no es viable colocar ninguna en la colonia, también estamos abiertos a esa posibilidad”, afirmó.

Por su parte, especialistas en movilidad urbana advierten que la expansión de sistemas como Mi Bici debe sustentarse en diagnósticos integrales que consideren tanto la infraestructura existente como las necesidades. Subrayan la importancia de garantizar la conectividad mediante ciclovías, a fin de potenciar el uso de la bicicleta como alternativa real de movilidad y no generar conflictos con otros modos de transporte.

Vecinos de La Estancia rechazan ciclopuertos frente a viviendas, piden reubicarlos en el Parque Metropolitano y reparar banquetas. EL INFORMADOR/J. Acosta

PARA SABER

AMIM apuesta por la expansión de Mi Bici con miras a 2030

  • La ampliación del sistema de Mi Bici en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) contempla la modernización de las bicicletas y la expansión territorial hacia zonas que son reconocidas como prioritarias, como el oriente de la ciudad. El proyecto contempla la incorporación de unidades eléctricas, más estaciones y una mayor cobertura, con miras a consolidar una red integral con el transporte público hacia 2030.
  • De acuerdo con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), el plan de crecimiento incluye la llegada de 960 bicicletas eléctricas y la instalación de 100 nuevas estaciones, lo que representa la mayor expansión del sistema desde su creación en 2014. En la primera etapa, se espera pasar de 60 a 115 kilómetros cuadrados de cobertura; la meta es llegar a 215 kilómetros cuadrados en 2040.
  • A la fecha, el sistema suma más de 36 millones de viajes acumulados y alrededor de 205 mil usuarios registrados, con un promedio de 12 mil trayectos diarios. Con la incorporación de nuevas tecnologías, bicicletas y estaciones se espera aumentar tanto el número de usuarios como la frecuencia de uso, con una estimación de crecimiento del 60 por ciento en viajes diarios.
  • AMIM resalta que uno de los principales beneficios de la ampliación es la reducción en los tiempos de traslado. Las bicicletas eléctricas permitirán recorrer mayores distancias en menos tiempo, con lo que crecerá el alcance del sistema hacia zonas que son menos accesibles. Además, se busca atraer nuevos perfiles de usuarios, como personas que no consideran a la bicicleta como un medio de transporte.
  • Para 2030, se proyecta que el sistema alcance más de 8 mil 600 bicicletas y cerca de 800 estaciones, duplicando su infraestructura actual. Este crecimiento estará acompañado de una ampliación de cobertura en distintos municipios del área metropolitana y se integrará a la red de transporte masivo.
  • Autoridades estatales afirman que esta inversión forma parte de una política integral de movilidad que prioriza alternativas sustentables, como el uso de la bicicleta y la reducción de emisiones contaminantes. En ese sentido, Mi Bici espera complementar otros sistemas, como el Tren Ligero y el Macrobús.

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones