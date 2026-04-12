Residentes de La Estancia, en Zapopan, participarán en la definición de los puntos donde podrían instalarse nuevas estaciones del sistema de bicicletas públicas Mi Bici, como parte de su estrategia de expansión. Actualmente, sobre la calle Franz Schubert se identifican al menos tres ubicaciones proyectadas; sin embargo, se encuentran frente a cocheras y accesos a viviendas, lo que ha generado el rechazo de habitantes.

Ante esta situación, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) se comprometió a revisar el planteamiento original y explorar alternativas para la reubicación de los ciclopuertos. Incluso, no se descarta que algunas estaciones puedan trasladarse a otros puntos fuera de la colonia, como el Parque Metropolitano u otras áreas con mejores condiciones de operación.

En total, se contempla la construcción de 11 estaciones en La Estancia. No obstante, vecinos han cuestionado que, en la propuesta inicial, varias de estas se ubican en banquetas o frente a cocheras, lo que consideran una “planeación de escritorio” que no tomó en cuenta las condiciones reales del entorno urbano.

Durante un recorrido realizado por este medio, se constató que algunos de los puntos proyectados podrían interferir con las entradas y salidas de casas. También expresaron su preocupación por posibles afectaciones a la seguridad, al considerar que la llegada de usuarios ajenos a la colonia modificaría la dinámica del entorno. Rafael Domínguez, vecino del lugar, cuestionó la efectividad del sistema para mejorar la movilidad. “El tráfico es tremendo”.

Criticó la falta de comunicación previa por parte de las autoridades sobre el plan de expansión y las ubicaciones proyectadas.

Ante la inconformidad vecinal, personal de la AMIM y del Gobierno de Zapopan acordaron realizar una mesa de diálogo el próximo sábado 18 de abril a las 18:00 horas. En este encuentro se presentarán los detalles de la ampliación del programa, las ubicaciones propuestas y los beneficios del sistema, con el objetivo de construir acuerdos con la comunidad.

El director de Movilidad Activa, Alonso Hernández, informó que se lleva a cabo la última fase del proceso de socialización, que incluye visitas casa por casa en las zonas donde se proyecta instalar los ciclopuertos. Subrayó que, conforme a los lineamientos técnicos, las estaciones no deben colocarse frente a las cocheras ni obstruir rampas, mobiliario urbano o accesos.

Detalló que cada estación debe ubicarse, a una distancia mínima de nueve metros en calles con vueltas a la derecha, así como evitar muros ciegos o terrenos baldíos. Además, se contempla la incorporación de una perspectiva de género.

Hernández enfatizó que la planeación es flexible y puede modificarse en función del diálogo con los vecinos. “Vamos a trabajar en conjunto para definir cuántas estaciones se instalarían finalmente y en qué puntos específicos. Incluso, si se determina que no es viable colocar ninguna en la colonia, también estamos abiertos a esa posibilidad”, afirmó.

Por su parte, especialistas en movilidad urbana advierten que la expansión de sistemas como Mi Bici debe sustentarse en diagnósticos integrales que consideren tanto la infraestructura existente como las necesidades. Subrayan la importancia de garantizar la conectividad mediante ciclovías, a fin de potenciar el uso de la bicicleta como alternativa real de movilidad y no generar conflictos con otros modos de transporte.

Vecinos de La Estancia rechazan ciclopuertos frente a viviendas, piden reubicarlos en el Parque Metropolitano y reparar banquetas. EL INFORMADOR/J. Acosta

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