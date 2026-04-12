Magnicharters anuncia suspensión de operaciones por dos semanas

La aerolínea turística Grupo Aéreo Monterrey, mejor conocida como Magnicharters, informó ayer a la opinión pública que, por problemas de logística, los vuelos programados durante las próximas dos semanas no podrán llevarse a cabo .

"A nuestros clientes les comunicamos que enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla", dijo la empresa en una carta publicada en sus redes sociales.

Comunicado de Magnicharters compartido desde redes sociales. X / @Magnicharters

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Usuarios reportan que no pueden comunicarse con la empresa

"Magnicharters, con 30 años de servicio, en los que ha ofrecido a millones de pasajeros las mejores condiciones de calidad, comodidad y seguridad, lamenta profundamente esta situación", añadió.

La empresa informó a los clientes que se vieran afectados que se comunicaran al teléfono de sus oficinas, el 5551411351; sin embargo, reportan usuarios, nadie atiende la llamada y solamente se escucha una grabación anunciando la cancelación de operaciones por dos semanas.

"Nadie contesta los teléfonos. ¿Cómo nos regresamos los que estamos en el aeropuerto?", lamentó la pasajera Denise de Rosenzweig.

La aerolínea Magnicharters hoy canceló el vuelo 162 con destino Cancún-Monterrey.

"Un vuelo lleno, ya con equipaje documentado, después de un retraso de dos horas, muestra en pantalla vuelo CANCELADO. Nadie de Magnicharters se hizo presente, en ningún teléfono contestan", añadió Denise.

" Sólo hay una grabación y nadie nos dice qué va a pasar con nuestros reembolsos ", añadió Amira Konik.

"¿Qué solución nos darán para los vuelos de esta semana que viene?", cuestionó Karla Osnaya.

Agencias de viajes también se vieron afectadas

"Nadie responde a los teléfonos, y sabemos que muchos de ustedes son clientes directos de Magni, pero a las agencias de viaje tampoco nos han dado una solución para nuestros próximos pasajeros. Espero que pronto a todos nos den una solución”, dijo Gatito Arellano, agencia de viajes afectada por esta situación.

La aerolínea volaba a diversos destinos como Cancún, Huatulco, Riviera Maya, Puerto Escondido, Costa Mujeres y Puerto Vallarta, saliendo desde México y Monterrey.

La solución de la SICT

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) publicó un comunicado en el que informa que Magnichartes, derivado de problemas logísticos, no podrá cumplir con sus vuelos programados durante las próximas dos semanas.

"Ante ello, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), da a conocer que las aerolíneas y los grupos aeroportuarios trabajan en conjunto en un plan de atención para los pasajeros en tránsito", aseguró.

"Los viajeros que se encuentren en los aeropuertos de Cancún, Mérida y Huatulco y que tenían vuelo programado con Magnicharters podrán acercarse a los mostradores de las aerolíneas Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris para que se les brinde el apoyo posible", agregó.

Usuarios se acercan a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en espera de una solución. ESPECIAL

Sin embargo, la dependencia no especificó si el apoyo será para trasladarlos con o sin costo .

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FF