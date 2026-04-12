El programa “Guadalajara LATE con las artes escénicas" presentó su nueva temporada que abarca desde el pasado mes de marzo hasta julio de 2026, con una oferta que reúne más de 50 producciones en recintos emblemáticos como el Foro LARVA y el Teatro Jaime Torres Bodet.

La cartelera incluye una amplia variedad de propuestas, desde teatro y danza contemporánea hasta música indie, cabaret y espectáculos dirigidos a la primera infancia, con el objetivo de consolidar a Guadalajara como un referente cultural y acercar experiencias de calidad al público tapatío.

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Impulsada por la Dirección de Cultura del municipio, esta iniciativa también busca fortalecer a la comunidad artística local, al brindar espacios dignos de exhibición. Los proyectos fueron seleccionados mediante convocatoria abierta, promoviendo la transparencia y el desarrollo de las industrias creativas independientes, además, las y los creadores recibirán el 85 por ciento de los ingresos generados en taquilla.

La programación puede tener ajustes, por lo que se recomienda consultar las redes oficiales de Cultura Guadalajara y los recintos participantes para conocer horarios, detalles y venta de boletos a través de plataformas digitales.

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Programa de actividades de Guadalajara LATE

Esta es parte de la cartelera que se ofrecerá en los diferentes recintos de Guadalajara.

Foro Larva (Laboratorio de Arte Variedades)

Orquesta Beethoven de Jalisco 5 de mayo y 31 de julio a las 19:30 horas.

El Mundo en un Abrazo 16 de abril a las 20:00 horas.

G.U.M 17 y 18 de abril a las 20:00 horas-.

G.U.M 17 y 18 de abril a las 20:00 horas-. Pasarela de Moda Escamante 23 y 24 de abril a las 20:00 horas.

Concierto MASS (Marlento, The Polar Dream y Birdhaus) 25 de abril a las 20:00 horas

Niglos en Concierto 30 de abril a las 20:00 horas.

KOPALLI El Espíritu Astral Domingos del 3 de mayo al 12 de julio, a las 13:00 horas.

Bajosuelo 7 y 8 de mayo a las 19:00 horas.

Hibridaciones (Ritual sonoro) 9 de mayo a las 20:00 horas.

Cartografías de un Cuerpo Migrante 13 y 14 de mayo a las 20:00 horas.

Ex Nébula (Concierto Audiovisual) 16 de mayo a las 19:00 horas.

De Jalisco para el Mundo Domingos del 24 de mayo al 12 de julio, a las 17:00 horas.

This in Me 28 de mayo a las 20:00 horas.

Cuarteto de Jazz + Orquesta de Cámara 29 de mayo a las 20:30 horas.

Nahuales Accionares Danza 30 de mayo a las 19:00 horas.

Met-Amorfa (Kiki House of Prisma) 4 de junio a las 20:00 horas.

Las Fabulosas Loma's Girls 5, 6, 12 y 13 de junio a las 20:00 horas.

El Conjuro de Silencios 11 de junio a las 20:00 horas.

Los 5 Días Fuera del Tiempo 18 de junio a las 19:00 horas.

Desde Aquí (Hispana) 19 de junio a las 20:00 horas.

Pop Sinfónico 20 de junio a las 20:00 horas.

Timoti la Moto 25 de junio a las 20:00 horas.

Tempestad (Danza Contemporánea) 26 y 27 de junio a las 20:00 horas.

NoAbrir.exe 2 y 3 de julio a las 20:00 horas.

Obra Negra, Mutaciones 4 de julio a las 20:00 horas.

R.A.M 9, 10 y 11 de julio a las 20:00 horas.

Ópera “La Cenicienta” 17 y 18 de julio a las 19:00 horas.

Mozart y Brahms (Cuarteto Jalisco) 24 de julio a las 19:30 horas.

Teatro Jaime Torres Bodet

Nezahualcóyotl nunca me escribió un corrido tumbado 6, 23 y 30 de abril a las 19:00 horas

Firulais "El Resto es Silencio" 18 y 25 de abril a las 19:00 horas.

Un Sueño que Resuena 19 y 26 de abril a las 13:00 horas.

Music & Nature 24 de abril a las 19:00 horas.

Los niños no lloran 2, 9, 16 y 23 de mayo a las 19:00 horas.

Cletus, el perrogato 3 de mayo a las 13:00 horas.

Entre boleros y engaños 7, 14 y 21 de mayo a las 19:00 horas.

Presentación de Cacles 8 de mayo a las 19:00 horas.

Legatus y Dimittas 17, 24 y 31 de mayo a las 13:00 horas.

Sanampay "La Despedida" 22 de mayo a las 19:00 horas.

D´Rumbaos 27 de mayo a las 19:00 horas.

Devastación 29 de mayo a las 19:00 horas.

Guau Vida de Perros 30 de mayo y 6 de junio a las 12:00 y 17:00 horas.

Vaciar la noche 5 y 12 de junio a las 19:00 horas.

La vendedora de nubes 7 y 14 de junio a las 13:00 horas.

Dientes de león | Dientes de leche 13, 20 y 27 de junio a las 19:00 horas.

Orquesta de Ruidos y Desastres 17 de junio a las 19:00 horas.

El Nanixhe en Concierto 19 de junio a las 19:00 horas.

Al son bebé 21 de junio a las 13:00 horas

El Criollo Noblehispano Jueves de junio a las 19:00 horas

Semilla de cielo 3 y 10 de julio a las 19:00 horas.

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