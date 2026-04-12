El programa “Guadalajara LATE con las artes escénicas" presentó su nueva temporada que abarca desde el pasado mes de marzo hasta julio de 2026, con una oferta que reúne más de 50 producciones en recintos emblemáticos como el Foro LARVA y el Teatro Jaime Torres Bodet.La cartelera incluye una amplia variedad de propuestas, desde teatro y danza contemporánea hasta música indie, cabaret y espectáculos dirigidos a la primera infancia, con el objetivo de consolidar a Guadalajara como un referente cultural y acercar experiencias de calidad al público tapatío.Impulsada por la Dirección de Cultura del municipio, esta iniciativa también busca fortalecer a la comunidad artística local, al brindar espacios dignos de exhibición. Los proyectos fueron seleccionados mediante convocatoria abierta, promoviendo la transparencia y el desarrollo de las industrias creativas independientes, además, las y los creadores recibirán el 85 por ciento de los ingresos generados en taquilla.La programación puede tener ajustes, por lo que se recomienda consultar las redes oficiales de Cultura Guadalajara y los recintos participantes para conocer horarios, detalles y venta de boletos a través de plataformas digitales.Esta es parte de la cartelera que se ofrecerá en los diferentes recintos de Guadalajara.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA