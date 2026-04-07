Este martes la Comisaría de Seguridad Pública de Tlaquepaque dieron a conocer el caso de un adolescente de 16 años de edad quien fue localizado en el municipio de Tlaquepaque, luego de que presuntamente fuera privado de su libertad por sujetos armados el pasado domingo en el municipio de Arandas, tras haber sido engañado mediante una falsa oferta de trabajo.

De acuerdo con la Comisaría, los hechos se registraron la tarde de este martes en la terminal de camiones ubicada sobre Anillo Periférico Sur, al cruce con Cristóbal Colón, en la colonia Paisajes del Tesoro.

Un reporte hecho al número de emergencias 9-1-1 alertó a los oficiales sobre la presencia de un adolescente en dicha central, quien presentaba escoriaciones y lesiones en diversas partes del cuerpo.

Al arribo de los oficiales, el menor les contó que el pasado domingo había sido privado de su libertad por varias personas armadas que viajaban a bordo de una camioneta, en el municipio de Arandas.

Los sujetos le habían dicho que le darían trabajo en una tienda, sin embargo, esto no ocurrió así, y tras plagiarlo y golpearlo en repetidas ocasiones, fue llevado a una ranchería, al parecer, en Nayarit.

El menor afirmó que el día de hoy logró escapar y se trasladó por sus propios medios hasta llegar a esta ciudad. Presuntamente había llegado a través de "rides", hasta que una persona le pagó un taxi que lo llevó hasta esta central donde pudo pedir ayuda.

La Comisaría afirmó que de inmediato acudió al lugar personal del Agrupamiento Andrómedas, quienes brindaron atención y acompañamiento al menor, mismo que fue trasladado a la Cruz Verde Marcos Montero para su valoración médica por las lesiones presentadas. Fue reportado como estable y fuera de peligro.

"La Fiscalía del Estado fue notificada, siendo esta autoridad la encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y dar seguimiento al caso", afirmó la Comisaría de Tlaquepaque.

Con este hecho, suman ya 80 personas localizadas en las distintas centrales camioneras del municipio de San Pedro Tlaquepaque desde el inicio de la administración municipal.

MF