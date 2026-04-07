Bomberos de la ZMG combaten dos incendios en Zapopan y El Salto

La noche de este martes se reportaron dos incendios en distintos puntos que movilizaron a los cuerpos de emergencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El primero se registró en el municipio de El Salto, en la colonia Villas de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron al interior de una chatarrera ubicada en el cruce de Tabachines y Nuevo Periférico . En el sitio se consumieron partes de distintos vehículos, lo que generó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. El incidente fue atendido por elementos de la Coordinación Municipal de Bomberos y Protección Civil de El Salto, así como por su homóloga estatal (UEPCBJ). Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas.

El segundo incendio ocurrió en el municipio de Zapopan, en una fábrica de pizarrones de la colonia Los Cajetes, ubicada en el cruce de San Judas Tadeo y San Marcos. En el lugar, el fuego consumió varias tarimas, tablas y maderas que se encontraban en el patio de la fábrica, lo que también generó una columna de humo que alertó a los habitantes de zonas cercanas.

Finalmente, el fuego consumió material en desuso en un área aproximada de 5 × 5 metros , sin que se reportaran personas lesionadas.

CORTESÍA/ Protección Civil y Bomberos de Zapopan.

SV