Sentencian a siete personas por el delito de desaparición en Jalisco

Este martes la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas dio a conocer que se logró una sentencia condenatoria en contra de siete personas, cuatro mujeres y tres hombres, al comprobarse su responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de un hombre, en hechos ocurridos hace casi cinco años.

A través de un comunicado informó que la autoridad judicial impuso a María de Jesús "N", María Fernanda "N", María Isabel "N", Eréndira Guadalupe "N", Sergio Onías "N", Sergio "N" y Christian "N", una pena de 18 años y nueve meses de prisión, así como el pago de una multa por 268 mil pesos.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2021 en la colonia Quintas del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, cuando la víctima fue interceptada mientras se dirigía a su domicilio.

En ese momento, varios de los ahora sentenciados, lo sometieron y lo trasladaron por la fuerza a un departamento del mismo conjunto habitacional.

En el interior del inmueble, el masculino víctima fue agredido físicamente, amarrado y mantenido privado de su libertad, mientras los señalados realizaban acciones para impedir que pudiera pedir ayuda o escapar.

Tras recibir un reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio. Al llegar, algunos de los agresores intentaron huir e incluso realizaron disparos contra los oficiales. Los elementos repelieron la agresión y continuaron con la intervención.

La Vicefiscalía recordó que, durante el operativo, los oficiales detuvieron a los involucrados en distintos puntos del mismo conjunto de departamentos y lograron liberar con vida a la víctima.

Y así, con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el juicio oral, la autoridad judicial a cargo del caso determinó que las siete personas acusadas eran culpables del delito de desaparición cometida por particulares, imponiéndoles la sentencia condenatoria y la multa mencionadas, mientras que la reparación del daño se fijará en la etapa de ejecución de sentencia.

MF