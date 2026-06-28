La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una modificación en el proceso para el registro de líneas telefónicas. A través de un comunicado oficial emitido desde su portal web el jueves pasado, las dependencias informaron que los usuarios de telefonía móvil en el país contarán con un periodo extendido para vincular sus números a su Clave Única de Registro de Población (CURP), modificando así la fecha límite prevista.

Originalmente, el plazo para acatar esta disposición gubernamental vencía el 30 de junio de 2026. Sin embargo, tras evaluar el desarrollo del registro, las autoridades determinaron implementar un esquema escalonado que distribuirá el flujo de personas a lo largo del segundo semestre del año. Esta decisión tiene el propósito de evitar la saturación en los sistemas informáticos de las empresas operadoras y facilitar el cumplimiento de la norma.

Esta política pública tiene como objetivo combatir delitos como la extorsión y el fraude telefónico. Al eliminar el anonimato en la adquisición de tarjetas SIM, las dependencias de seguridad buscan tener un mayor control sobre los dispositivos utilizados para fines ilícitos, alineando al país con las prácticas internacionales vigentes en más de un centenar de naciones.

El avance de la normativa: ¿Cuántos usuarios han registrado sus líneas telefónicas hasta ahora?

Ante la expectativa generada por la implementación de esta medida, la interrogante principal giraba en torno a la respuesta ciudadana y el nivel de cumplimiento. De acuerdo con el último corte de información proporcionado por la autoridad reguladora en su informe de prensa, hasta el momento se han vinculado exitosamente 63 millones de líneas en todo el territorio nacional.

Este volumen de registros representa un avance aproximado del 43.75 por ciento respecto al universo total, el cual asciende a 144 millones de números activos en el país. La cifra refleja un progreso, aunque al mismo tiempo evidencia la necesidad de la prórroga anunciada para lograr abarcar a la mayoría de la población que aún se encuentra rezagada.

Del total de números que ya se encuentran regularizados ante las instancias correspondientes, los datos oficiales detallan que 40.2 millones corresponden a la modalidad de prepago, es decir, aquellos equipos que funcionan mediante recargas periódicas de saldo. Por otro lado, los 22.8 millones restantes pertenecen a esquemas de pospago o planes tarifarios mensuales.

En este contexto, las autoridades precisaron que los clientes con planes de pospago no requieren realizar ningún trámite adicional ante la dependencia. Esto se debe a que sus datos personales ya fueron recabados, verificados y asociados a su identidad por las compañías de telecomunicaciones desde el momento en que firmaron el contrato de prestación de servicios.

Fechas límite y el nuevo calendario oficial

Para los clientes de prepago que aún faltan por cumplir con el requerimiento oficial, la CRT estableció un nuevo calendario de atención basado en el último dígito del número celular. Los periodos de vencimiento iniciarán en la segunda quincena de agosto y concluirán el último día de diciembre de 2026, organizando a la población de la siguiente manera:

Último dígito Fecha límite de registro Terminación 0 15 de agosto de 2026 Terminación 1 31 de agosto de 2026 Terminación 2 15 de septiembre de 2026 Terminación 3 30 de septiembre de 2026 Terminación 4 15 de octubre de 2026 Terminación 5 31 de octubre de 2026 Terminación 6 15 de noviembre de 2026 Terminación 7 30 de noviembre de 2026 Terminación 8 15 de diciembre de 2026 Terminación 9 31 de diciembre de 2026

Las empresas operadoras tendrán la responsabilidad de notificar a sus clientes sobre la fecha exacta que les corresponde acatar. Una vez vencido el plazo asignado a cada terminación numérica, las compañías procederán a suspender el servicio de aquellas líneas que permanezcan sin vinculación en un lapso no mayor a 72 horas posteriores al límite establecido.

Los dispositivos que enfrenten esta suspensión perderán de forma inmediata la capacidad de realizar o recibir llamadas convencionales, enviar mensajes de texto y utilizar datos móviles para navegar por internet. Únicamente conservarán el acceso a números de emergencia, servicios de atención ciudadana y la recepción de alertas sísmicas, restricciones que se mantendrán hasta que el titular complete el proceso de registro.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB