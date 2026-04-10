El IPEJAL invita a participar en el concurso de arquitectura para transformar un predio del Centro Histórico

Con el objetivo de que la ciudadanía comparta sus propuestas para colaborar en la transformación de un predio emblemático, ubicado en el corazón de la Perla Tapatía, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) invita a que las personas participen en el Concurso Estatal de Arquitectura, el cual se encuentra en sus últimos días de recepción de proyectos.

Los interesados, recordó el IPEJAL, tendrán como fecha límite para participar el día lunes 13 de abril, a las 15:00 horas, por lo que deberán enviar sus propuestas lo antes posible al correo electrónico concursoarquitectura@ipejal.gob.mx.

Este concurso se da en el marco de la adquisición de un predio en el Centro Histórico de Guadalajara por parte del IPEJAL con más de 5 mil metros cuadrados de superficie, el cual, afirmó el organismo, se trata de una inversión productiva "que contribuirá y fortalecerá el patrimonio de la dependencia, mejorará sus ingresos y propiciará la reactivación económica del Centro Histórico tapatío".

El predio se ubica en la manzana del Centro Histórico que comprende las calles de Independencia, Pino Suárez, Juan Manuel y Belén.

Los premios del concurso

De acuerdo con la convocatoria, el primer lugar recibirá 1.5 millones de pesos, el segundo lugar 300 mil pesos, y el tercer lugar 150 mil pesos. También se entregarán menciones honoríficas, sin premio económico, a propuestas que destaquen por su calidad e innovación.

El Concurso Estatal de Arquitectura está dirigido a arquitectas y arquitectos jaliscienses con experiencia consolidada, quienes podrán participar de manera individual o como líderes de equipo, siempre que acrediten mínimo cinco años de trayectoria profesional en el ejercicio de la arquitectura.

El jurado estará conformado por destacadas figuras de la arquitectura a nivel nacional e internacional, reconocidas por su trayectoria y aportes al campo del diseño y el urbanismo. Además, contarán con el respaldo de consejeros locales, expertos en el contexto histórico y urbano de Guadalajara.

Para más información, puede consultarse el sitio web https://concurso.ipejal.gob.mx.

Panel de especialistas a evaluar los proyectos:

- Arq. Javier Sánchez Corral. Fundador de JSa y ganador del León de Oro en la Bienal de Venecia. Especialista en acupuntura urbana y recuperación patrimonial.

- Arq. Rossana Gutiérrez. Directora en PEI Architects (Nueva York), con cuatro décadas de experiencia liderando proyectos internacionales de alta complejidad.

- Arq. Mauricio Rocha Iturbide. Fundador de TALLER y Miembro Emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, referente del diseño contemporáneo en México.

MF