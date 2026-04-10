Temporada de lluvias: ¿Cuáles son las zonas con mayor riesgo de inundación en el AMG?

Con el objetivo de prevenir inundaciones en la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en la temporada de lluivas, las autoridades estatales y municipales se mantienen realizando trabajos de limpieza y desazolve en alcantarillados y drenajes . Las primeras se han registrado durante comienzos del mes de abril, aunque de forma esporádica.

Sin embargo, conforme avanza la temporada, aumenta el riesgo de inundaciones y encharcamientos, por esta razón, han aumentado los trabajos de prevención manteniéndose como referencia el Mapa Único de Inundaciones creado por el Imeplan.

De acuerdo con el último corte disponible existen zonas con mayor riesgo de inundación en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) .

Entre los puntos se encuentran:

En Guadalajara: Avenida México y López Mateos.

Avenida México y López Mateos. En Tlaquepaque: Calle Pedrera y Prolongación Nuevo México, colonia Las Juntitas.

Calle Pedrera y Prolongación Nuevo México, colonia Las Juntitas. En Zapotlanejo: Calle Los Manzanos y Avenida Zapotlanejo: Colonia Lomas de Huizquillo.

Calle Los Manzanos y Avenida Zapotlanejo: Colonia Lomas de Huizquillo. En Tonalá: Calle Juan Escutia y Privada San Jorge, colonia Los Amiales.

Estos puntos concentran grandes riesgos de inundación, por lo que son considerados como zonas de atención con mayor prioridad durante el temporal.

Es importante, también señalar que para 2026 esta información no ha sido actualizada. Sin embargo, la fecha del corte fue realizada hace menos de un año por lo que las zonas anteriormente citadas se mantienen como puntos de referencia para la población.

Sitio recurrente de inundación, ¿qué es?

Un Sitio Recurrente de Inundación (SRI) es un punto donde se han registrado por lo menos cinco inundaciones o encharcamientos en diferentes fechas en un periodo menor de 10 años. Pueden abarcar desde cruces y calles hasta varias colonias. En el caso de que un sitio no presente eventos durante cinco años o más, este puede cambiar de clasificación.

Puntos con antecedentes: Monitoreo y prevención

Además, se identifican los Sitios de Monitoreo de Inundación (SMI), definidos como puntos donde se han registrado antecedentes de inundaciones, pero que todavía no reúnen las condiciones para clasificarse como recurrentes. Sin embargo, su estatus puede modificarse si se suman nuevos eventos dentro de un periodo determinado.

LEE TAMBIÉN: Frente frío y onda de calor chocan hoy en México

El Mapa Único de Inundaciones se elabora a partir de información proporcionada por Protección Civil, Obras Públicas y distintas dependencias municipales, lo que facilita la planeación de medidas preventivas.

Al momento, las autoridades tanto municipales como estatales han dado a conocer que ya han comenzado a trabajar en las obras de limpieza y desazolve de tuberías y drenajes.



CA