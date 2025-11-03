Mery Pozos presentará reserva para ajustar presupuesto de UdeG

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la jalisciense Mery Gómez Pozos, anunció que presentará una reserva para ajustar el presupuesto federal correspondiente al año 2026 para la Universidad de Guadalajara.

Esto, después de que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos se etiquetara a la UdeG un recurso por 3 mil 305 millones de pesos, cifra un 56% menor a la asignada en 2025 por parte del Gobierno federal. Incluso, la rectora de la casa de estudios, Karla Planter, se pronunció sobre el error.

"Hay un error ahí, que hemos detectado se trató de un error humano en el momento en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió el presupuesto al Congreso. Esa cantidad que por ley no puede ser menor", indicó.

Por lo tanto, la legisladora morenista jalisciense explicó que irán en concordancia con las instrucciones de la presidenta, Claudia Sheinbaum, para evitar dicho error y etiquetar los recursos correspondientes.

Será a través de una reserva que se confirmará este miércoles y jueves que la Universidad de Guadalajara recupera su presupuesto de acuerdo a parámetros establecidos, aunque faltará determinar cuál será la cantidad exacta para la casa de estudios.

Este martes, se prevé que el pleno de la Cámara de Diputados discuta y vote el Presupuesto de Egresos 2026 en lo general mientras que los días miércoles y jueves se discutirán artículos reservados en lo particular que cada fracción o diputado puede realizar.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Jalisco, se prevén 16,459 mil mdp, ya incluyendo los recursos federales.

SV