Durante este martes, el sistema frontal frente núm. 12 —que se extenderá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y la Sonda de Campeche—; su masa de aire frío; la onda tropical número 40 que se aproximará a Quintana Roo; una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el golfo de México; un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y golfo de México, traerán lluvias aisladas en Jalisco, Colima, regiones de la Sierra Nororiental y de Valle Serdán en Puebla y regiones de la Huasteca Baja y Totonaca en Veracruz. Hoy, en Puerto Vallarta se espera un clima muy sofocante y caliente.

¿Qué clima tendrá Puerto Vallarta?

Durante este día, el cielo permanecerá despejado la ciudad vallartense, con temperaturas que oscilarán de los 32 a los 23 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 28 km/h. No se descarta la caída de algún chubasco por la tarde, además, las temperaturas más cálidas y frías se registrarán en las siguientes horas:

11:00 a 02:00 PM Soleado 30 a 31 °C 10:00 PM a 12:00 AM Nubes y claros 28 a 26 °C

Los estragos del huracán “Melissa”

El ciclón tropical <“Melissa”, que tocó tierra la noche del pasado 28 de octubre en el oeste de Jamaica como un huracán de categoría 5 —la máxima en la escala Saffir Simpson—, ha causado la muerte de al menos veintiocho personas en el país y devastadores daños en viviendas e infraestructura, según reportó la agencia EFE.

ESPECIAL/IAM

Con información de EFE, SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

