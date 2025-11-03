Remesas disminuyen 9.9 por ciento en Jalisco al tercer trimestre

Durante el tercer trimestre del año, las remesas captadas en Jalisco registraron una disminución de 9.9 % anual. De acuerdo con datos del Banco de México , en este periodo se captaron remesas por un monto de mil 304.4 millones de dólares, una cantidad menor comparado contra los mil 448.23 millones de dólares del tercer trimestre del año pasado.

Jalisco se ubicó en el tercer lugar a nivel nacional en captación de remesas por debajo de Guanajuato y Michoacán .

Mireya Pasillas, catedrática de la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) , explicó que Jalisco ya suma dos trimestres consecutivos de caídas: en el anterior cayeron 12.6 % y en el actual 9.9 %.

" Esto básicamente tiene que ver con esta serie de amenazas que Estados Unidos ha dado a la población migrantes con las redadas y una mayor fiscalización migratoria ", explicó.

Explicó que también se registró una caída en el número de envíos que disminuyeron 4.7 %.

" La gente va menos veces a enviar dinero y eso en parte por el temor, eso también ha afectado el empleado de los sectores que son intensivos en manos de obra migrante ", añadió.

La académica del ITESO detalló que a nivel nacional el número de operaciones se ubicaron en 13.8 millones de operaciones, contra las 13.15 millones realizadas en el mismo periodo del año pasado.

El monto promedio por envío está en 396 dólares, muy similar a lo que se tenía hace un año, pero disminuyó con respecto a agosto, que estaba en 402 dólares por envío.

" Están mandando menos dinero por envío y están cayendo las operaciones ", aseguró Mireya Pasillas.

El acumulado de los ingresos por remesas en los primeros nueve meses de 2025, a nivel nacional, suman 45 mil 681 millones de dólares, una cifra inferior a la de 48 mil 360 millones de dólares reportada en el mismo periodo de 2024.

