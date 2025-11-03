Luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el pasado sábado tras un evento público, este lunes el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, descartó que exista la necesidad de hacer un refuerzo de seguridad adicional en los límites con Michoacán ante la posibilidad de una escalada de violencia en aquella entidad, pues este ya se había llevado a cabo como un acuerdo previo entre gobernadores.

Lemus Navarro explicó que, durante la más reciente reunión de seguridad regional, realizada en Zapopan el pasado 22 de octubre, se acordó fortalecer la vigilancia conjunta entre estados colindantes, tanto con presencia física como con herramientas tecnológicas.

"El acuerdo fue reforzar las fronteras entre nuestros estados, hacer este blindaje con mayor presencia de estado de fuerza, pero hacerlo también digitalmente. Para ello es que dispondremos del nuevo sistema de inteligencia con los arcos carreteros y los muros tecnológicos que vamos a implementar, no solamente van a estar en la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino también en los límites con otros estados de la República", precisó.

El Gobernador señaló que estas acciones buscan, precisamente, evitar que la violencia registrada en otros territorios se extienda hacia Jalisco . "Es muy importante evitar que Jalisco se pueda contagiar de esta violencia y para eso estamos trabajando", afirmó el mandatario estatal.

Además, Lemus Navarro calificó como una "tragedia nacional" el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo Rodríguez. "Lo acontecido este pasado fin de semana en Uruapan es una tragedia nacional. Es algo que tenemos que condenar, que no podemos normalizar y que tenemos que hacer equipo con la sociedad para evitar que la violencia siga creciendo", señaló el mandatario.

En cuanto a si algún alcalde o alcaldesa ha solicitado seguridad especial por riesgos, el mandatario estatal informó que actualmente solo dos presidentes municipales, una mujer y un hombre, cuentan con protección del Gobierno del Estado, y que no se han recibido nuevas peticiones tras los hechos ocurridos en Michoacán.

"No hemos recibido ninguna solicitud nueva de ningún alcalde ni alcaldesa por cuestiones de seguridad. Los que ya nos habían pedido tienen esa seguridad de parte del Gobierno del Estado. Es una presidenta municipal y un presidente municipal, pero por cuidarlos a ellos no puedo decirles quiénes son", dijo Lemus Navarro.

Primera etapa del reforzamiento de la videovigilancia de Jalisco estará listo antes del mundial

En entrevista, Lemus Navarro afirmó que las obras para el reforzamiento del Sistema de Videovigilancia Escudo Urbano C5 marchan conforme al calendario, y que antes del Mundial de futbol de 2026 se tendrá un avance considerable.

"Para el Mundial vamos a tener un avance del 60% ya. La construcción va de una manera muy acelerada, están trabajando día y noche para poder tener esta primera etapa lista para el Mundial de futbol", afirmó.

El mandatario añadió que, tras concluir esa primera fase, que se centra principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara en el marco de la justa deportiva, donde la ciudad será sede de cuatro de los encuentros a disputar, la instalación de los arcos continuará en los límites carreteros del estado, con el objetivo de tener todo el sistema operativo antes de finalizar su administración.

"Ahorita vamos con la Zona Metropolitana de Guadalajara por la cuestión del Mundial, y después vamos con los arcos carreteros. Nosotros esperamos que antes de terminar 2026 podamos tener ya todo acabado en nuestro sistema", afirmó el Gobernador de Jalisco.

NA