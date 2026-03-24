Mery Pozos pide intervención urgente ante crisis del agua en la ZMG

La diputada federal Mery Pozos urgió a las autoridades a tomar medidas inmediatas frente a la crisis hídrica que afecta a millones de habitantes en la Zona Metropolitana de Guadalajara, al advertir riesgos directos para la salud de la población.

En conferencia de prensa, acompañada por legisladores de Morena, la legisladora anunció la presentación de un Punto de Acuerdo para solicitar al Gobierno de Jalisco la emisión de una declaratoria de emergencia sanitaria . El objetivo, explicó, es habilitar acciones extraordinarias que permitan atender con rapidez los efectos del problema en la población.

Buscan intervención federal y acciones legales

Asimismo, informó que acudirán ante la Comisión Nacional del Agua para exigir su intervención, y presentarán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por una posible vulneración al derecho humano al acceso al agua potable. También pidieron investigar y, en su caso, fincar responsabilidades a funcionarios del gobierno estatal encabezado por Pablo Lemus.

Durante su posicionamiento, Pozos detalló la magnitud de la problemática : cerca de cinco millones de personas reciben agua en condiciones insalubres, mientras que otros 2.5 millones enfrentan escasez en distintos municipios metropolitanos.

La diputada planteó la necesidad de conformar una mesa técnica interinstitucional que permita identificar las causas de la contaminación y el desabasto, evaluar el estado real del sistema hídrico y definir soluciones de fondo. Señaló que hasta ahora ni el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado ni el gobierno estatal han ofrecido claridad sobre el origen de la crisis ni una estrategia efectiva para resolverla.

Finalmente, legisladores de Morena acusaron al gobierno de Movimiento Ciudadano de actuar con negligencia , al considerar que la situación se ha agravado en los últimos años sin respuestas eficaces. Afirmaron que el debilitamiento del organismo operador del agua ha contribuido a la problemática, en lugar de fortalecer su capacidad para garantizar el acceso al recurso.

CORTESÍA.

SV