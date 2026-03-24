De acuerdo con lo anunciado este martes por el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, la zona del Parque Agua Azul, en las inmediaciones del Centro de Guadalajara, se encontrará la estación principal en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) del tren de pasajeros México–Querétaro–Irapuato–León–Guadalajara , proyectado a nivel federal como parte de la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para recuperar los trenes de pasajeros en el país.

Según adelantó Lemus Navarro, este punto es de gran importancia, debido a que concentrará la llegada del sistema en la ciudad y se integrará a su vez con la nueva Línea 5 del transporte público , proveniente del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y que se prevé entre en operaciones en mayo próximo.

L5 conectará el aeropuerto con Parque Agua Azul y red de transporte en la ZMG

El mandatario estatal explicó que la Línea 5, también conocida como "Mi Macro Chapala", tendrá una ruta que, tras bifurcarse en R. Michel y González Gallo, se dirigirá precisamente hacia el Agua Azul, donde, de concretarse, el tren de pasajeros se estaría articulando con el transporte urbano existente (como el Macrobús, las Líneas 2 y 3 del Tren Ligero, y la Línea 5 del transporte público), así como con la terminal aeroportuaria, facilitando la conexión de quienes arriben a la Metrópoli.

Explicó que la línea proveniente del aeropuerto estará llegando también a la zona del Parque Agua Azul también para finales de mayo , aunque todavía sin segmentaciones debido a que se espera el trazo del tren de pasajeros, que tendrá esta estación como clave del sistema en la ZMG.

"Esto ya va a estar funcionando también en la última semana de mayo, sin embargo todavía no va a estar confinado este segundo sistema. ¿Por qué no? Porque tenemos que esperar las obras del tren México-Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara. Cuando se confinen esas obras confinamos nosotros, pero ya se va a poder tomar a partir de la última semana de mayo cualquiera de estos dos sistemas", añadió el mandatario estatal.

Afinan trazo del tren México–Guadalajara y su ingreso a la ZMG

Fue en febrero pasado cuando el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, visitó la entidad para abordar temas relacionados con el trazo ferroviario y su ingreso a la ZMG.

"(El subsecretario) me llamó desde hace aproximadamente 10 o 15 días para pedirme una reunión que tiene que ver, principalmente, con explicarnos el proyecto del tren México-Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara. Vamos a revisar los trazos y las opciones que se tienen para el proyecto de ingreso a la Zona Metropolitana de Guadalajara, y necesitamos ver las cuestiones energéticas también", señaló entonces Lemus Navarro.

El encuentro incluyó además la participación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, instancia encargada de los proyectos ferroviarios del país, con el objetivo de afinar detalles técnicos del desarrollo, incluyendo el paso del tren por zonas como Pueblo Quieto, en Jardines del Bosque, donde se prevé se construya infraestructura destinada a este sistema de transporte.

Conoce más…

El tren México-Querétaro-Irapuato-León-Guadalajara está previsto con una extensión de más de 580 kilómetros, que conformarán la ruta que conecte a la Ciudad de México con Guadalajara, pasando por al menos 13 municipios distribuidos en seis Estados: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México.

EL INFORMADOR

El trazo previsto contempla puntos como Ocotlán, Salamanca, Celaya, León, Irapuato, San Juan del Río y Tula de Allende , según el proyecto inicial mencionado en diversas ocasiones por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

EE