El ayuntamiento de Guadalajara va por acciones propias para mejorar calidad de agua en el municipio

Este martes el Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la creación del "Programa de apoyo para mejorar la calidad y gestión del agua en los hogares de Guadalajara", iniciativa presentada por la Presidenta Vero Delgadillo.

Con este programa, que estará a cargo de la Coordinación de Combate a la Desigualdad, se distribuirán filtros y pastillas de cloro, así como tinacos, en colonias donde se han detectado retos en la calidad en el agua.

"Además de la colaboración y de pedir que el SIAPA trace una ruta importante para la atención de este reto que vivimos en la ciudad y que se pueda mejorar la calidad del agua y de la sustitución de infraestructura hidrosanitaria que estamos trabajando en conjunto con la CEA, damos un paso más para apostar por apoyar a la ciudadanía", dijo la alcaldesa respecto de la estrategia aprobada.

"Este programa se suma a la serie de esfuerzos que no son aislados para atender el reto de la calidad del agua que tenemos en la Ciudad de Guadalajara", afirmó.

Para este programa, según la propuesta presentada, se destinarán 20 millones de pesos a cargo del ayuntamiento tapatío, y se lanzará una convocatoria con las reglas de operación para que puedan inscribirse los ciudadanos interesados en el beneficio.

El decreto aprobado por el Pleno forma parte de una estrategia integral para atender la calidad del agua en la ciudad, desde un enfoque de salud pública, corresponsabilidad y garantía del derecho humano al acceso a agua de calidad.

"Desde los primeros momentos en los que la ciudadanía nos ha hecho partícipe de lo que está sucediendo con el agua, también hemos estado en contacto con las instituciones como el SIAPA para pedir su intervención, pero también entendemos que es un tema que requiere ser atendido desde diferentes frentes y espacios", dijo la alcaldesa.

Vero Delgadillo recordó que, para enfrentar el tema del agua, se requiere de una inversión millonaria para cambiar la red de distribución y tanto el Gobierno de Guadalajara como el Estado como el Municipio, han trabajado de manera conjunta para avanzar en el tema.

Prueba de ello es la intervención que se realizó en el Barrio de Analco, donde se hizo la renovación de la infraestructura hidrosanitaria y tomas domiciliarias.

"Reconocemos que es un reto y reconocemos que nadie puede permanecer indiferente. Reconocemos que todas y todos tenemos que involucrarnos para hacerle frente a este desafío", señaló.

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Por otra parte, durante la sesión de Pleno, los regidores aprobaron por unanimidad donar a la Universidad de Guadalajara un predio, ubicado en la Colonia El Sauz, para la construcción de un módulo de la Preparatoria 5, y también se eligió a las ganadoras del Premio Irene Robledo 2026, que se entrega en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.

Las galardonadas son: Brenda Lourdes del Río Machín, Sofía Gasque y Guadalupe Gallo Pérez, quienes han desarrollado un trabajo continúo en beneficio de las mujeres.

En la sesión, los regidores designaron a Allan Rodríguez de la Fuente como el ganador del Premio de Pintura Jorge Martínez en su edición 2025. El segundo lugar fue para Estebana Alejandrina Nuño González y el tercer puesto lo ocupó Karla Betancourt.



YC