Guadalajara será sede de la gala de Guía Michelin 2026

El Gobierno del Estado anunció que Guadalajara fue designada como Host City —Ciudad Anfitriona— para la Ceremonia de la Guía Michelin México 2026 a realizarse el próximo 20 de mayo del 2026.

El evento reunirá a chefs, especialistas y figuras destacadas de la industria culinaria internacional , y representa un momento clave para la proyección gastronómica de Jalisco.

Esto confirma que el proceso de evaluación ya está activo, con inspectores anónimos que auditan la calidad de los establecimientos en la entidad.

"En mayo en esa ceremonia que viene Michelin Internacional entregarán los primeros reconocimientos a restaurantes de Jalisco que van a tener esta certificación para estar en la Guía Michelin, restaurantes del área metropolitana de Guadalajara, restaurantes de Puerto Vallarta o los que cumplan con los criterios van a obtener su certificación, esto es muy bueno para la industria turística", afirmó Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco.

La distinción marca un hito para la industria turística local , posicionando a Jalisco y sus destinos emblemáticos como el epicentro de la toma de decisiones y el reconocimiento de la industria restaurantera nacional.

"Un destino puede tener presupuesto y voluntad, pero la identidad y la historia no se compran con nada. En Jalisco esa identidad es profunda y arraigada; por eso, recibir una plataforma del prestigio de Michelin no sólo nos llena de orgullo, sino que nos compromete a seguir siendo el referente de la máxima expresión de México ante el mundo", afirmó Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco.

La gala oficial, en la que se entregarán las Estrellas Michelin, distintivos Bib Gourmand y Estrellas Verdes, se realizará en mayo de 2026 , integrando a Jalisco en una expansión estratégica que también incluye a Puebla y Yucatán.

Ser Host City implica un convenio entre el gobierno local y Michelin para impulsar la profesionalización del sector, la capacitación y la sostenibilidad.

La Guía ofrece una apertura real para que platillos icónicos como la torta ahogada, la birria y la carne en su jugo, así como cenadurías de barrio y taquerías, reciban el reconocimiento Bib Gourmand por su excelente relación calidad- precio.

También se enfatiza la oportunidad de obtener la Estrella Verde Michelin, para establecimientos con prácticas sostenibles.

La elección de Jalisco como sede responde a su sólida infraestructura y al peso del sector, que actualmente aporta más de 9 por ciento del PIB estatal.

El estado cuenta con 46 mil establecimientos de alimentos y bebidas, sostiene más de 157 mil empleos formales en el sector turístico , posee una oferta de más de 83 mil habitaciones de hotel y una conectividad aérea en expansión.

"Decidimos compartir con Michelin lo que le decimos a los miles de eventos que llegan al estado: tenemos infraestructura de primer mundo, los aeropuertos mejor conectados y la oferta hotelera más grande del país. Somos un destino que lo tiene todo: montaña, playa, tradición y una competitividad que nos permite ser la sede más mexicana de los grandes eventos globales", destacó Fridman Hirsch.

El logro beneficia de forma transversal a toda la cadena productiva, incluyendo a agricultores, pescadores, artesanos y transportistas.

Ser sede de la ceremonia convierte al destino en el epicentro de la conversación gastronómica internacional. Es el lugar donde se concentrarán chefs, medios, líderes de la industria y viajeros de alto valor. Es, además, una plataforma de promoción turística de alcance global y una oportunidad para proyectar la identidad, la oferta y la capacidad de un destino frente al mundo", comentó Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

"Desde CANIRAC celebramos esta decisión y reiteramos nuestro compromiso de seguir articulando esfuerzos para que la gastronomía mexicana continúe consolidándose como un motor de desarrollo, identidad y proyección internacional", dijo el Presidente Nacional.

La designación como Host City en 2026 es la antesala de una estrategia mayor : consolidar 2027 como el año de la gastronomía.

Como parte de las acciones inmediatas para ello, se trabaja en conjunto con la CANIRAC para que los restaurantes locales preparen menús especiales y se planean activaciones gastronómicas (pop-ups), en diversos municipios del interior para democratizar el impacto de la Guía.

El alcance de esta designación se integra a un 2026 histórico, año en el que el estado también será sede de la Copa Mundial de Futbol y de la primera edición continental de ITB Americas.

En conjunto, estos eventos forman parte de una estrategia integral que busca detonar inversión, fortalecer la conectividad y elevar el perfil internacional del estado, alineando el desarrollo económico con el posicionamiento de la marca destino.

SV