Elementos de la Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad remitieron al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) a un hombre que aparentemente alcoholizado volcó en su vehículo y causó daños a la infraestructura pública, esto en el municipio de Guadalajara.

Durante su recorrido de vigilancia, los oficiales de vialidad recibieron un reporte sobre un incidente en el cruce de las avenidas Vallarta y Francisco Javier Gamboa, en la capital jalisciense.

A su llegada, los policías viales detectaron que un vehículo particular estaba volcado y que, a causa del fuerte impacto que habría tenido, también derribó un árbol, destruyó dos bolardos, un semáforo y dos postes.

Al sitio también acudió personal de Protección Civil y Bomberos para realizar la valoración del percance, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes evaluaron al conductor y determinaron que no requería traslado a un hospital.

No obstante, al detectar que el automovilista tenía aparente aliento alcohólico, los agentes solicitaron el apoyo del personal del operativo "Salvando Vidas", quienes le realizaron una prueba de alcoholimetría en uno de los módulos itinerantes, la cual resultó positiva.

Por lo anterior, el presunto responsable fue retenido y remitido al CURVA. En tanto, el automotor fue enviado a un depósito vehicular.

La corporación estatal recordó que el operativo "Salvando Vidas" es una estrategia de seguridad vial de carácter preventivo, cuyo objetivo es reducir de forma significativa los accidentes de tránsito, decesos y lesiones graves asociadas a la conducción bajo los efectos del alcohol.

En caso de superar los límites legales de alcohol en el organismo, se procede a la aplicación de las sanciones, que puede ser desde la retención del vehículo, multas económicas que van de los 16 mil 971 a 22 mil 628 pesos y, en algunos casos, la retención administrativa o la detención inconmutable del conductor.

La sanción económica está estipulada en el Artículo 374, fracción VI de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco.

MF