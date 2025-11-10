Mery Pozos descarta que Jalisco quede fuera de la asignación de recursos para carreteras

Luego de que el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, manifestara que la Entidad "no tendrá ni un peso para carreteras en 2026", la diputada federal por Jalisco, Merilyn Gómez Pozos, aclaró que sí fue asignada una bolsa para mantenimiento de carreteras, como parte del programa nacional en la materia.

Recordó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación las y los diputados aprobaron una bolsa de 50 mil millones de pesos para mantenimiento carretero, "misma de la cual se le asignará a Jalisco su presupuesto a ejercer en 2026".

Esto, explicó la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se llevará a cabo de acuerdo al "proceso normal" que sigue la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) de asignación por Entidad, y que se da posterior a la aprobación del presupuesto.

Para ello, afirmó la diputada Mery Pozos, se reunirá en los próximos días con el titular y demás miembros de la SICT a fin de analizar la asignación para Jalisco, así como mantener comunicación al respecto con el gobernador Pablo Lemus, "para que tenga la información de lo que se trabajará este 2026 en carreteras federales".

"Es importante recordar que la Presidenta Claudia Sheinbaum estableció el compromiso de darle mantenimiento al total de la red carretera federal en Jalisco durante su sexenio", finalizó la diputada por Morena.

