Capturan en Zapopan a guardia de seguridad privada buscada por homicidio

Elementos del Escuadrón Motorizado Jaguares y de la Comisaría de Inteligencia de la Policía del Estado detuvieron a una guardia de seguridad privada en Real Acueducto, en Zapopan, quien contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

La detención se logró gracias a las revisiones aleatorias que realiza la dependencia a empresas de seguridad privada y a su personal, así como al C2 Móvil y plataformas de información y rastreo.

La Comisaría de Inteligencia recibió informes sobre una mujer, identificada como Estefany 'N' de 38 años, buscada por homicidio calificado. Así, y con las herramientas mencionadas, se logró detectar los puntos que frecuentaba y que trabajaba como guardia de seguridad privada.

Entonces, en coordinación con oficiales del Escuadrón Motorizado Jaguares, tras las revisiones aleatorias, se logró aprehender a Estefany en el cruce de las avenidas Acueducto y Real Acueducto. La detenida circulaba en compañía de un hombre a bordo de una camioneta con códigos luminosos.

Al entrevistarse con los policías, ambos mostraron credenciales que los identificaba como empleados de una compañía de seguridad privada, pero al verificar el nombre de la mujer, notaron que contaba con un mandato judicial pendiente. Por ello, Estafany fue detenida y puesta a disposición de un agente del ministerio público.

