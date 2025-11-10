Tras la aprobación el pasado 6 de noviembre en la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, el gobernador Pablo Lemus aseguró que "no hay buenas noticias para Jalisco", pues no se destinaron recursos para rehabilitar carreteras federales en la entidad, para el nuevo acueducto Chapala – Guadalajara, para la Línea 5 ni para obras de infraestructura en salud.

El mandatario estatal anotó que el presupuesto para construir el segundo acueducto podría salir del Fondo Nacional de Infraestructura (FONDIN), mientras que pidió el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum para extender la Línea 5, del Aeropuerto de Guadalajara al corredor industrial de El Salto. Esto contempla la ampliación de la Carretera Chapala hasta Ixtlahuacán de los Membrillos.

"Hoy he escuchado a la presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión (Mery Gómez Pozos) diciendo que las obras de la Línea 5 se han construido con recurso federal. No es cierto. No hay un solo peso de recurso federal en la Línea 5, ni en las obras de Carretera a Chapala, ni un peso federal. Todo ha sido con recurso estatal", dijo.

Lemus Navarro advirtió que no se destinaron recursos para rehabilitar la red carretera federal en Jalisco. "Para que nadie nos quiera venir a tomar el pelo de que sí asignaron o etiquetaron recursos para restaurar las carreteras federales".

También lamentó que el presupuesto para la Universidad de Guadalajara creció apenas 1.60 por ciento, por debajo de la inflación, pero reiteró que el Gobierno del Estado entregará los recursos constitucionales que le fueron asignados a la casa de estudios.

