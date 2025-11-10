Con el objetivo de favorecer la movilidad de más de 60 mil visitantes proveniente de 35 países que vienen a la edición de Expo Transporte, Expo Guadalajara instaló un puente peatonal temporal que cruza avenida de Las Rosas , conectando la explanada principal con Expo Abierta, una de las áreas exteriores del recinto.

En un comunicado, la Expo Guadalajara informó que esta construcción responde a las necesidades derivadas de Expo Transporte ANPACT 2025, exposición que se celebrará del 11 al 14 de noviembre, y que traerá una importante derrama económica para el sector, la ciudad y el estado de Jalisco.

De acuerdo con el recinto ferial al concluir este evento, el puente será desmontado.

“La estructura cuenta con todos los permisos municipales necesarios, además del visto bueno de Protección Civil”, precisó.

El puente fue diseñado y fabricado en Alemania, y modelos similares ya se han utilizado en eventos de gran afluencia en nuestro país, como el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Operará de 08:00 a 22:00 horas, y en todo momento contará con personal responsable que vigilará que no se exceda su capacidad.

“Esta instalación favorece la movilidad peatonal en la zona, generando traslados más cómodos, directos y seguros, lo cual representa una prioridad permanente para nuestra institución”, dijo.

Expo Guadalajara reiteró su compromiso como un recinto de clase mundial, fortaleciendo su infraestructura y servicios en favor de sus visitantes y la comunidad.

EE