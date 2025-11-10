Jalisco refuerza seguridad en los límites con Michoacán con mil 200 elementos

Tras el asesinato del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre, y la ola de violencia que ha azotado a Michoacán en las últimas semanas; el gobernador Pablo Lemus anunció que se reforzará las labores de vigilancia y seguridad en los límites entre Jalisco y esta entidad con mil 200 elementos de la Policía Estatal de Caminos y la Guardia Nacional.

"Claro que tenemos un efecto 'cucaracha' al hacer este operativo Michoacán (Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum). Somos vecinos y tenemos que blindar nuestras fronteras con Michoacán y los demás estados. Por eso en el propio informe lo anuncié, que ya lo estamos trabajando con la Guardia Nacional y con el Ejército Mexicano", comentó.

"Esta situación fue ya tratada en la junta de seguridad estatal del martes pasado. Ya había ocurrido este lamentable asesinato del alcalde Carlos Manzo, y esto derivó en que nosotros también hiciéramos un reforzamiento de las fronteras. Tanto por la Policía Estatal de Caminos, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano han reforzado ya las fronteras de Jalisco con Michoacán", añadió.

El mandatario estatal señaló que, en el marco del aniversario del Colegio del Aire, en Zapopan, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Treviño Trejo, visitará la entidad, por lo cual aprovechará para tratar temas de seguridad y blindaje de las fronteras con otros estados.

En cuanto al Plan Michoacán, Lemus Navarro reconoció que no conoce a profundidad la estrategia del Gobierno federal, pero advirtió que un plan de seguridad debe ser coordinado entre todos los estados del país y la Federación.

"Creo que los planes no pueden ser por entidades federativas. Yo creo que tiene que ser un plan nacional de seguridad lo que se debe de presentar, y una estrategia coordinada entre todos los estados de la República. Yo deseo que de verdad les vaya muy bien en Michoacán, porque tenemos una vecindad y una amistad que obliga a tener trabajo conjunto, que seamos solidarios con Michoacán", apuntó.

MF