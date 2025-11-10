Zapopan llevará su cultura, proyectos y oportunidades de inversión a España

En el marco de la Semana de Zapopan, que se llevará a cabo del 17 al 23 de noviembre en Casa México en Madrid, España, el Gobierno municipal presentará su agenda cultural, proyectos estratégicos y oportunidades de inversión a la capital europea.

El alcalde, Juan José Frangie, destacó que Zapopan es el primer municipio de México en recibir una invitación de este tipo en un espacio global. Afirmó que se busca consolidar proyectos y dar proyección internacional a la ciudad. La imagen de la Virgen de Zapopan también acompañará a la delegación y formará parte de la inauguración de la exposición.

"Desde el inicio de nuestra administración nos propusimos posicionar a Zapopan a nivel internacional. Hoy seremos el primer municipio en presentar su oferta cultural, económica y turística en Casa México, un espacio de alcance global [...]. No vamos a una visita simbólica, llevamos una agenda puntual con instituciones públicas, empresas, organismos culturales y autoridades iberoamericanas para fortalecer proyectos estratégicos a corto y mediano plazo", dijo.

El coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor Aldama, señaló que España es el segundo socio comercial más importante de México. La Semana de Zapopan brindará oportunidades de inversión en sectores como innovación, servicios y manufactura avanzada, añadió.

“Zapopan es hoy el motor económico del estado. La agenda Madrid permitirá consolidar oportunidades en sectores estratégicos como innovación, servicios y manufactura avanzada, fortaleciendo el empleo y la competitividad local”, comentó.

Por su parte, la directora de Turismo y Centro Histórico, Bibiana Tenorio Orozco, anotó que se presentará una muestra de arte popular, talleres gastronómicos y actividades con niñas y niños, a fin de difundir la identidad cultural zapopana. Se promoverá a Zapopan como un destino cultural y religioso, buscando la internacionalización de la Romería y la conectividad directa entre Guadalajara y Madrid.

En tanto, la coordinadora general de Construcción de Comunidad, María Gómez Rueda, mencionó que "este encuentro permitirá fortalecer las agendas de infancias y de género, colocando a Zapopan como un referente iberoamericano en derechos humanos y desarrollo comunitario".

Por último, la tesorera municipal, Adriana Romo López, indicó que se compartirán estrategias de gestión financiera municipal, pues recordó que más del 50 por ciento del presupuesto de Zapopan está conformado por ingresos propios.

