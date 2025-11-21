Mery Gómez Pozos destaca presupuesto con ‘alma social’ y visión estratégica en primer informe

Este viernes la diputada federal por Jalisco de Morena, Mery Gómez Pozos, presentó su primer informe de actividades legislativas como parte de la Cámara de Diputados, destacando su labor y compromiso en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación y las iniciativas propias que impulsó desde su cargo, destacando su rol como presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En un evento llevado a cabo en la Cámara de Comercio de Guadalajara, la diputada definió su trabajo en el Congreso de la Unión como parte del impulso de la transformación desde la trinchera legislativa.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Mery Gómez Pozos, señaló que su labor se ha concentrado "en legislar con convicción, administrar con responsabilidad y priorizar con justicia, haciendo hincapié en la necesidad de que las leyes cuenten con el sustento de recursos para ser realidades tangibles".

"A nosotras y a nosotros nos corresponde impulsar esta transformación desde la trinchera legislativa: donde se escriben las leyes, pero también se honran las causas de la gente", expresó la diputada.

"Esa ha sido nuestra brújula: legislar con convicción, administrar con responsabilidad y priorizar con justicia. Porque no basta con redactar buenas leyes; hay que dotarlas de sustento, de recursos, de voluntad política para que se conviertan en realidades tangibles", añadió.

Gestión del Presupuesto y Cuenta Pública

La diputada federal por Jalisco y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, destacó la relevancia de su cargo en la elaboración del presupuesto federal, entendiéndolo como una herramienta clave para la vida de las y los mexicanos.

Gómez Pozos indicó que el trabajo de su comisión se ha centrado en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 y, recientemente, el correspondiente al 2026.

"Este primer año de trabajo legislativo colocó sobre nuestros hombros una de las tareas más determinantes para el rumbo del país: la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 y, recientemente el correspondiente al 2026", dijo.

La diputada afirmó que se construyó un presupuesto con orientación social y estratégica, cuyo equilibrio se refleja en la reducción de la pobreza. Mencionó que el presupuesto sostiene los programas de bienestar e impulsa el crecimiento económico.

"Desde ahí hemos actuado con decisión y firmeza: construyendo un presupuesto con rostro humano, que no administra la escasez, sino que reparte oportunidades; que no se limita a contener el daño, sino que impulsa bienestar, empleo, salud, educación e infraestructura con visión de largo plazo", aseveró.

"Por eso, aprobamos un presupuesto con alma social, que sostiene los grandes programas de bienestar, pero también con visión estratégica, que impulsa el crecimiento económico, estimula la inversión productiva y fortalece el andamiaje institucional", indicó la legisladora.

Mery Gómez Pozos también mencionó que, además de acompañar "las reformas históricas" claves del Gobierno Federal, impulsó iniciativas propias "con convicción ética y social", orientadas a la protección de quienes han sido históricamente vulnerados.

"Desde la más alta tribuna no solo he acompañado reformas históricas: también impulsé iniciativas propias que parten de una profunda convicción ética y social. Cada propuesta que he presentado responde a un mismo horizonte: construir un país más justo, más seguro y más humano", manifestó.

"He trabajado para proteger a quienes históricamente han sido vulnerados, las mujeres, las niñas y los niños, las personas con discapacidad y los animales con quienes compartimos este espacio con una mirada amplia, actualizada y profundamente empática", añadió Gómez Pozos.

Entre las principales propuestas impulsadas en su primer año legislativo mencionó la de endurecer las penas contra el acoso y el hostigamiento sexual, sancionar la violencia digital, cerrar el paso a la trata en espacios turísticos y exigir al Estado protocolos eficaces de prevención, protección y de justicia.

Habrá recursos para Jalisco, pero también debe mejorar su recaudación fiscal

Mery Gómez Pozos también abordó la asignación de recursos a la Entidad, indicando que Jalisco es una de los estados que más recursos federales recibe.

"Tan solo en programas sociales, Jalisco recibe alrededor de 49 mil millones de pesos que benefician directamente a más de un millón 200 mil jaliscienses. Son pensiones, becas, apoyos al campo y a la población más vulnerable que hoy forman parte de una verdadera red de protección social", refirió.

La diputada afirmó que los recursos para obras clave de infraestructura en Jalisco están garantizados y resaltó un incremento en la asignación para carreteras este 2025.

"Se ha querido instalar la idea de que no hay recursos para carreteras ni para los grandes proyectos hidráulicos, pero eso es falso: esos proyectos están firmes en el Presupuesto y cuentan con respaldo financiero", aseveró la diputada.

"Previendo el enorme reto que representan nuestras vías de comunicación, impulsamos un incremento histórico en el presupuesto carretero: pasamos de alrededor de 27 mil millones de pesos a casi 50 mil millones, precisamente para que la modernización y conservación de las carreteras federales sea una realidad", señaló respecto de la bolsa federal asignada a la conservación carretera de todo el País.

Sin embargo, señaló, la misma cercanía que tiene con las y los jaliscienses, y con el Distrito 11, al que representa, la obligan a hablarle con claridad a Jalisco.

"Nuestro Estado es, al mismo tiempo, una de las entidades que más recursos federales recibe y una de las que presenta los niveles más bajos de recaudación efectiva. No se trata de cargar a la gente con más impuestos; se trata de usar bien el dinero que ya está garantizado en el Presupuesto, no se trata de pagar más, se trata de que quienes tienen que pagar, paguen", puntualizó.

Por último, la legisladora afirmó que mantendrá su compromiso de vigilar la correcta aplicación de estos recursos en el Estado.

"Como presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, seré la primera en vigilar que cada peso destinado a estos compromisos llegue a donde tiene que llegar. Mi obligación es cuidar que los recursos que le corresponden a Jalisco se traduzcan en obras, en agua limpia, en caminos seguros, en calidad de vida para nuestra gente", finalizó.

Ante medios de comunicación señaló que es muy pronto para hablar de aspiraciones políticas futuras "pues la gente ya está cansada de las campañas prolongadas", y lo que realmente quiere es resultados por parte de las y los políticos por quiénes votó, aunque, afirmó, lo que busca es lograr "una sola Guadalajara", sin divisiones. "Y desde la trinchera que le den lo va a hacer".

Aún así, al finalizar su informe, las y los asistentes alzaron aplausos e instaron al unísono: "¡Presidenta, presidenta!" y "¡Es un honor estar con Mery hoy!".

Durante la presentación de su discurso también estuvo presente Ricardo Monreal, diputado federal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, quien reconoció su capacidad, talento y compromiso con su cargo y hacia todas y todas las jaliscienses, y por supuesto para las y los mexicanos desde su labor en el Congreso Federal.

A través de mensajes grabados de figuras nacionales, como Pedro Haces, diputado y coordinador de Operación Política del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y María Luisa Alcalde, dirigente Nacional de Morena; también felicitaron a la diputada por su trabajo "en beneficio del País y de Jalisco", gracias a su labor en la aprobación del presupuesto federal y dando su voto a reformas clave del último año.

En la presentación de este informe también estuvieron presentes jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, Alberto Esquer en representación del Gobernador Pablo Lemus; la magistrada Ana Paulina Camacho, en representación del Poder Judicial y las y los diputado federales, Alberto Maldonado, Haydid Arreola, José Luis Sánchez, Carolina Altamirano y Amelia López.

