Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

El clima en Chapala para este sábado 22 de noviembre determina que estará con nubes dispersas con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Viernes 28 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Sábado 29 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

