Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

El clima en Chapala para este sábado 22 de noviembre determina que estará con nubes dispersas con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Lunes 24 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Viernes 28 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Sábado 29 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16