Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 22 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 25 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

