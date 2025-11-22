Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

El clima en El Salto para este sábado 22 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Según se establece, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Martes 25 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 26 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga