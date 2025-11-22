Sábado, 22 de Noviembre 2025

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 22 de noviembre de 2025

El clima en Guadalajara para este sábado 22 de noviembre informa que estará con nubes dispersas con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 30%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 23 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Jueves 27 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 28 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 29 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

