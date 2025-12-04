Mercado de Abastos recibe la Navidad con dulces, pelotas y un bazar

Locatarios y clientes salían corriendo, casi desenfrenados, al sonido de Rodolfo el reno. La camioneta con un Santa Claus en la caja se abría paso entre los tráileres, camiones de carga, coches y el ajetreo natural del Mercado de Abastos de un jueves al mediodía.

Los niños y niñas, al ver lo que regalaban, intentaban soltarse de la mano su mamá o le rogaban para que los llevara hacia los dulces y pelotas que la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA) regalaba a quien encontrara con motivo del inicio de las fiestas decembrinas. Este fue solo el preámbulo, pues el organismo alista un bazar para celebrar la Navidad con la comunidad del Mercado los días 8 y 9 de diciembre.

La secretaria del Comité de Damas de la UCMA, Beatriz Contreras Aguilar, explicó que esta entrega de dulces y juguetes marca el inicio del espíritu navideño en el Mercado. Con el recorrido, dijo, se buscó anunciar la celebración de la cuarta edición del bazar, para el cual estiman la asistencia de alrededor de 400 personas para beneficiar a los comerciantes con despensas, cobijas y ropa usada en buen estado.

Todo se recibe a través de donativos, enfatizó, y agradeció el apoyo del regidor de Guadalajara, Humberto Trujillo, en la realización de este evento.

"Es parte de una acción social que queremos comerciantes: despertar ese espíritu solidario entre todos los socios. Que volteen a ver a su comunidad, empezando por casa, que son los empleados. Se ayuda con la despensa, con la cobija, con ropa en buen estado, juguetes, bolos", comentó.

El sol ya bañaba las calles que parten el Mercado, y el calor era cada vez más intenso. Sin embargo, los más pequeños corrían detrás de la camioneta para alcanzar un bolo de dulces. Edna López, mamá de Emiliano y Maximiliano y cliente recurrente del Mercado de Abastos, celebró que se haya llevado a cabo el recorrido navideño y espera que se repita año con año, con el fin de no olvidar "las fechas importantes".

"Que no se dejen las tradiciones y, sobre todo, que se sigan fomentando en todos los niños, porque aquí hay muchos niños de todos los locatarios", compartió. Sus hijos sostenían su pelota naranja con una mano y su bolo de dulces con la otra, esperando a que su mamá les permitiera abrir uno.

El vicepresidente de UCMA, Ramón Campos, destacó que este recorrido, organizado por el Comité de Damas, estuvo destinado a los empresarios, comerciantes y visitantes del Mercado. "Es la primera vez que se organiza con mucha voluntad, con mucho entusiasmo y es un gesto de buenos deseos para esta Navidad".

Para Imelda Aguilar, otra clienta frecuente del Mercado, lo más importante es el beneficio para las niñas y los niños, pero pidió hacerlo en un día que no estén en la escuela y puedan aprovechar el recorrido navideño. "Benefician a los niños y están impulsando las ayudas que se dan", expresó.

YC