El programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, impulsado por el Gobierno del Estado, anunció una nueva jornada de entrega de tarjetas este viernes 5 de diciembre en Guadalajara, con el objetivo de facilitar el acceso al transporte público a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres jefas de familia y familiares de personas desaparecidas.

A través de la tarjeta Yo Jalisco, los beneficiarios reciben un subsidio parcial o total en el costo de los viajes, lo que permite que la movilidad no sea una carga económica y que más personas puedan desplazarse con facilidad hacia sus centros de estudio, trabajo o atención médica.

El apoyo que recibirán los beneficiarios el próximo viernes consta de la entrega de tarjetas con un subsidio del 100% en los traslados del transporte público a beneficiarios previamente registrados en el programa.

¿Dónde se entregarán las nuevas tarjetas para el transporte?

La jornada de entrega tendrá lugar en el Parque San Jacinto, en horario continuo de 09:00 a 15:00 horas.

Según la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), las personas que completaron su trámite previamente podrán consultar el listado oficial de beneficiarios, y solo deberán presentarse quienes aparezcan en el documento.

Listado de beneficiarios.

Cabe destacar que será el único día de entrega, por lo que es importante que quienes hayan resultado seleccionados acudan en el horario establecido. Es indispensable presentar una identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte, y acudir dentro del horario establecido.

Finalmente, el Gobierno recuerda a los beneficiarios que el uso de las tarjetas se extiende a distintos medios de transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellos el Tren Ligero, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y rutas tradicionales. También se incluyen municipios como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.

