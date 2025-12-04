Inician reparación de Carretera Federal 80

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Jalisco informó del inicio de los trabajos de conservación periódica en la Carretera federal 80 Guadalajara-Barra de Navidad, con el fin de garantizar mayor seguridad para los usuarios.

La rehabilitación de esta carretera fue un compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras una visita que realizó a Jalisco.

La SICT en Jalisco informó que se invertirán cerca de 79.41 millones de pesos en la rehabilitación de la carretera.

Los municipios beneficiados con la intervención de la vía carretera son Villa Corona, Tecolotlán, Unión de Tula, Autlán, Casimiro Castillo, La Huerta y Cihuatlán, además de los usuarios en general.

La dependencia federal detalló que 38.13 kilómetros se trabajarán en tramos aislados distribuidos en ocho frentes.

Los trabajos consistirán en fresado, bacheo y renivelaciones, colocación de nueva carpeta asfáltica y señalamiento horizontal para mejorar sustancialmente el estado físico de la superficie de rodamiento.

Estas acciones tienen el propósito de brindar mayor seguridad para los usuarios de esta vía que comunica a la Zona Metropolitana de Guadalajara con la Costa Sur de la entidad y los poblados intermedios en el trayecto, dichos trabajos serán ejecutados este mismo año.

