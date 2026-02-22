Bloqueos en Jalisco: Negocios y plazas que han cerrado en la ZMG

Luego de los diversos bloqueos registrados esta mañana en distintos puntos de la Ciudad y del interior de Jalisco, y la activación del Código Rojo en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en la Entidad, diversos negocios y plazas han suspendido actividades para resguardar la seguridad de la población civil.

Entre las comercios que han emitido posturas oficiales se encuentran Galerías Santa Anita, que a través de sus redes sociales informó que este domingo 22 de febrero sus instalaciones se mantendrán cerradas.

De la misma manera, plaza Andares notificó que sus negocios, locales y restaurantes permanecerán cerrados hasta nuevo viso. "Debido a la situación actual en la ZMG, sugerimos a la comunidad no salir de casa y evitar las zonas afectadas", publicaron.

En Forum Tlaquepaque se informó que se encuentran atentos a los recientes acontecimientos y que se han activado los "protocolos institucionales de prevención y coordinación correspondientes". Midtown Jalisco compartió un comunicado similar, sin indicar todavía el cierre de sus instalaciones.

De igual forma, se recomienda evitar salir si no se tiene absoluta necesidad de hacerlo. Autoridades han instado a no compartir información no verificada mediante fuentes autorizadas.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, indicó que la entidad continúa en código rojo. “Reiteramos la recomendación de evitar salir de sus hogares”, escribió en redes.

