Atacan a militares en Jalisco tras muerte de El Mencho en operativo federal

Tras el operativo de fuerzas federales llevado a cabo durante la madrugada de este domingo en el municipio de Tapalpa, sujetos armados, presuntamente integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG), han realizado ataques en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional.

Lee también: Detienen a dos presuntos implicados en bloqueos en la ZMG

Se registran convoyes en los que circulan varios sujetos armados con dirección al Centro de Adiestramiento Regional (CAR) de la V Región Militar, en Jamay, Jalisco. Reportan ataques con granadas y artillería pesada. En la localidad de San Miguel de la Paz, en el mismo municipio, hay enfrentamientos armados entre civiles y elementos de la Guardia Nacional.

En Carretera a Saltillo se reporta presencia de militares, mientras que en varios puntos del Área Metropolitana de Guadalajara hay enfrentamientos y detonaciones de arma de fuego.

El gobernador Pablo Lemus compartió a través de sus redes sociales que Jalisco continúa en código rojo, por lo que la recomendación es no salir de los hogares hasta que sea controlada la situación.

Te puede interesar: Universidad de Guadalajara llama a la calma ante los bloqueos en carreteras

También se registran ataques en contra de policías estatales y municipales: en Periférico y Las Cañadas se reportan enfrentamientos contra elementos de la Comisaría de Zapopan; en Calzada del Ejército y Revolución y Mariano Jiménez y República contra la Policía del Estado, y en Nicolás Regules y Epigmenio González contra policías de Guadalajara.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS