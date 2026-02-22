El Aeropuerto Internacional de Guadalajara informó que se reforzó la seguridad en todas las instalaciones y que hasta el momento no se tienen confirmada cancelación de operaciones, , sin embargo, sí se conoce que varios vuelos fueron desviados a otras ciudades.

“El aeropuerto está operando “normalmente” porque tenemos la contingencia de la que todos estamos enterados. Tenemos un refuerzo importante de seguridad por parte de la Guardia Nacional y de Sedena, pero las operaciones se están dando con normalidad” , dijo Martin Zazueta, director de Aeropuertos y Negocios Regulados del Grupo Aeroportuario del Pacífico.

El directivo reconoció que hubo incidentes de pánico generados por la misma gente.

De repente se alteran un poco, pero la verdad es que el Aeropuerto está operando de manera normal algunas demoras de unos vuelos, pero nuestras operaciones se están dando de manera normal”, dijo.

“De repente alguien se altera y corre pero no ha habido nada, no había nada, la Guardia Nacional y Sedena tienen un control de seguridad, sí hubo incidentes pero fue causado más que nada por el nerviosismo de la gente”, agregó Martin Zazueta.

Aclaró que hasta el momento no se tienen cancelaciones y dependerá de las aerolíneas.

Sobre el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta dijo que ya se registraron algunas cancelaciones por parte de algunas aerolíneas internacionales.

