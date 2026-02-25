Para dar continuidad a las investigaciones por robo calificado, hoy se trasladó a un complejo penitenciario un segundo convoy con detenidas y detenidos por actos de rapiña, tras los eventos ocurridos el domingo 22 de febrero, tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Las personas detenidas, por distintas corporaciones de seguridad, suman 35. Todas fueron trasladadas desde las instalaciones de la Fiscalía del Estado al complejo penitenciario; 18 fueron enviadas ayer y 17 se suman hoy.

De las 17 personas transportadas hoy, tres son mujeres y 14 hombres, y fueron identificadas como Angélica María "N", Claudia Vanesa "N", Estefani Paola "N", Emmanuel "N", Raymundo "N", Luis Fernando "N", Édgar David "N", Neiser Jesús "N", Rigoberto "N", Ángel Isair "N", Kevin Antonio "N", Noel Adolfo "N", José Manuel "N", Fredy Gabriel "N", Francisco Javier "N", Eduardo "N" y Alejandro "N".

A todas las personas detenidas se les imputa el delito de robo calificado, serán presentadas ante un juzgado que determinará su situación legal y la posible vinculación a proceso. Las indagatorias las realiza la Fiscalía del Estado a través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.

La Fiscalía del Estado reiteró su compromiso con la investigación de delitos y la procuración de justicia, por lo que continuará con las indagatorias, en total apego a la ley, que permitan esclarecer estos hechos y que quienes resulten responsables sean sancionados conforme a derecho.

