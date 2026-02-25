Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta cuarta semana de febrero de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 25 de febrero de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Estas son las ofertas de hoy 25 de febrero por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

Jitomate bola a $15.90 por kilo

Naranja valencia a $15.90 pesos por kilo

Piña Miel $15.90 por kilo

Calabaza italiana a $15.90 por kilo

Sandía Charleston $15.90 por kilo

Plátano tabasco a $29.90 por kilo

Jitomate saladette a $32.90 por kilo

Jícama $29.90 kg por kilo

Toronja sangría $29.90 kg por kilo

Plátano macho $41.90 kg por kilo

Papaya Maradol a $42.90 por kilo

Guayaba $46.90 kg por kilo

Melón chino a $34.90 por kilo

Pepino $34.90 kg por kilo

Mandarina $49.90 por kilo

Pera de Anjou a $49.90 por kilo

Nectarina a $49.90 por kilo

Kiwi a $98.50 por kilo

Zanahoria a $21.90 por kilo

Nopales $29.90 por kilo

Cilantro por pieza a $7.90 pesos

Chile serrano $49.90 por kilo

Pimiento semáforo a $39.90 por pieza

Chile poblano a $59.90 por kilo

Cebolla cambray a $7.90 pesos por kilo

Uva blanca sin semilla a $59.90 por kilo

Fresa a $59.90 (la pieza)

Aguacate hass por kilo a $49.90 pesos

Manzana red delicious a $29.90 por kilo

Cebolla blanca a $22.90 pesos por kilo

Te puede interesar: EU identificó cabañas en Tapalpa como redes operativas del Mencho

Carnes, pollos y pescados

Molida de res Sirloin 95/5 en $248.70 pesos por kilo

Costilla de cerdo en $159.70 pesos por kilo

Filete de salmón a $399 por kilo

Camarón fresco mediano a $399 por kilo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB