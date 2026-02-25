Miércoles, 25 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko: Estas son las ofertas de hoy 25 de febrero

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer para el día de hoy

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 24 de febrero. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Conoce todos los descuentos por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko para hoy 24 de febrero. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Como en cada mitad de semana, La Comer ofrece en cada miércoles los precios más bajos para frutas y verduras a través de sus sucursales homónimas y aquellas conocidas como Fresko. En esta cuarta semana de febrero de 2026, el Miércoles de Plaza en La Comer ofrece distintos descuentos en alimentos perecederos.

Las ofertas se pueden aprovechar en cualquiera de las 29 tiendas La Comer de México y los 8 establecimientos Fresko o a través de la compra en la tienda en línea.

¡Aprovecha las ofertas para resurtir el mandado a mitad de semana este 25 de febrero de 2026 con las ofertas del Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko!

Lee: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Estas son las ofertas de hoy 25 de febrero por el Miércoles de Plaza en La Comer y Fresko

Frutas y verduras

  • Jitomate bola a $15.90 por kilo
  • Naranja valencia a $15.90 pesos por kilo
  • Piña Miel $15.90 por kilo
  • Calabaza italiana a $15.90 por kilo
  • Sandía Charleston $15.90 por kilo
  • Plátano tabasco a $29.90 por kilo
  • Jitomate saladette a $32.90 por kilo
  • Jícama $29.90 kg por kilo
  • Toronja sangría $29.90 kg por kilo
  • Plátano macho $41.90 kg por kilo
  • Papaya Maradol a $42.90 por kilo
  • Guayaba $46.90 kg por kilo
  • Melón chino a $34.90 por kilo
  • Pepino $34.90 kg por kilo
  • Mandarina $49.90 por kilo
  • Pera de Anjou a $49.90 por kilo
  • Nectarina a $49.90 por kilo
  • Kiwi a $98.50 por kilo
  • Zanahoria a $21.90 por kilo
  • Nopales $29.90 por kilo
  • Cilantro por pieza  a $7.90 pesos
  • Chile serrano $49.90 por kilo
  • Pimiento semáforo a $39.90 por pieza
  • Chile poblano a $59.90 por kilo
  • Cebolla cambray a $7.90 pesos por kilo
  • Uva blanca sin semilla a $59.90 por kilo
  • Fresa a $59.90 (la pieza)
  • Aguacate hass por kilo a $49.90 pesos
  • Manzana red delicious a $29.90 por kilo
  • Cebolla blanca a $22.90 pesos por kilo

Te puede interesar: EU identificó cabañas en Tapalpa como redes operativas del Mencho

Carnes, pollos y pescados

  • Molida de res Sirloin 95/5 en $248.70 pesos por kilo
  • Costilla de cerdo en $159.70 pesos por kilo
  • Filete de salmón a $399 por kilo
  • Camarón fresco mediano a $399 por kilo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones