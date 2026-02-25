Elementos de la Policía Metropolitana (Metropol) capturaron en San Pedro Tlaquepaque a dos hombres por presunta portación de arma de fuego y de una licencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) aparentemente apócrifa.

Te recomendamos: Refuerzan presencia de elementos de seguridad al interior de Jalisco

Los uniformados metropolitanos del Escuadrón Motorizado "Guepardos" circulaban sobre Carretera a Chapala, a la altura de la Colonia La Duraznera, cuando detectaron una camioneta aparentemente conducida a exceso de velocidad, por lo que de inmediato le marcaron el alto.

Del vehículo descendieron dos individuos, a quienes en una revisión conforme a protocolo les localizaron un arma de fuego calibre .380, así como tres cargadores y 50 cartuchos útiles.

Los sujetos presentaron una licencia de portación presuntamente expedida por DEFENSA, sin embargo, tras la verificación en bases de datos oficiales, confirmaron que se trataba de un documento falso.

Por lo anterior, Francisco "N", de 46 años, y Juan Carlos "N", de 40, fueron detenidos y quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación.

Lee también: Fiscalía realiza segundo traslado de detenidos por rapiña

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA