Debido a que se trata de uno de los municipios de Jalisco más afectados por los hechos de violencia registrados en los últimos días, el gobernador Pablo Lemus anunció que mañana visitará Puerto Vallarta, donde sesionará con la mesa de seguridad, integrada por autoridades federales, estatales y municipales; y se reunirá con los sectores productivos a fin de reactivar la economía del municipio.

El mandatario estatal indicó que todos los mandos del Ejército Mexicano en Jalisco acudirán a Puerto Vallarta, así como de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Seguridad Estatal.

"Vamos tener una reunión con todos los sectores económicos de Puerto Vallarta: hoteleros, restauranteros, con el director del Aeropuerto, la central camionera, tour operadores, dueños de hospitales. Absolutamente con todos los entes económicos de Puerto Vallarta vamos a tener una reunión de trabajo el día de mañana para la reactivación, y así voy a seguir recorriendo todo el Estado de Jalisco para estar en todas las regiones reactivando y brindando conciencia a la ciudadanía", señaló.

Según cifras oficiales, en Puerto Vallarta se registraron la muerte de un policía custodio del penal regional tras el ataque de sujetos armados, presuntos integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG), la fuga de 23 reos, más de 200 vehículos calcinados y al menos 50 comercios incendiados. Ayer, a la ciudad llegaron 103 elementos de la Marina de México para reforzar la seguridad y vigilancia.

Lemus Navarro indicó que el Puente de Las Palmas sufrió daños estructurales que obligan a su demolición y reconstrucción total. Actualmente sólo se puede cruzar la estructura caminando. "El único punto que traemos en estos momentos (con afectaciones en conectividad), y por eso quiero ir a Puerto Vallarta mañana, es el Puente de Las Palmas. Le pusieron explosivos al puente, no está en condiciones de circulación, no está en condiciones de recuperarlo", comentó.

"Lo que estamos haciendo en estos momentos es un camino paralelo al puente para poder sacar a toda la gente que está en esta zona de Puerto Vallarta. Esperamos que en máximo 48 horas podamos tener respuesta al respecto", añadió.

AO

