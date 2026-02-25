Refuerzan presencia de elementos de seguridad al interior de Jalisco

Luego de que habitantes de Chiquilistlán, Mascota, Etzatlán y Autlán de Navarro denunciaran haber quedado incomunicados y a merced de civiles armados, presuntos integrantes del Cártel Nueva Generación (CNG), el gobernador Pablo Lemus señaló que se ha reforzado la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco y, en conjunto con la Guardia Nacional, se ha recuperado la gobernabilidad en los municipios del interior del estado.

El mandatario estatal calificó la quema de vehículos, bloqueos carreteros y enfrentamientos entre civiles armados y corporaciones de seguridad como una "reacción" del grupo criminal al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", exlíder del CNG el pasado domingo.

266 vehículos fueron siniestrados en 500 puntos que registraron afectaciones

En total, 266 vehículos fueron siniestrados en 500 puntos que registraron afectaciones; tan solo en Autlán se reportaron bloqueos en la carretera estatal hacia El Grullo, municipio donde fue abatido por fuerzas federales Hugo César Macías Ureña, alias "El Tulli", mano derecha del capo y quien ordenó obstaculizar vías de comunicación, atacar cuarteles e incendiar vehículos y comercios tras el operativo federal en el que cayó "El Mencho".

También se registraron enfrentamientos armados en la carretera Lagos de Moreno – Zapotlanejo, la quema de dos camiones en Jalostotitlán y múltiples incendios en comercios y tiendas de conveniencia en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

"Debo de agradecer el apoyo que he recibido de los altos mandos del Gobierno federal. Con el secretario García Harfuch estoy hablando siete, ocho veces diarias; el domingo hablé 15. "Con el general secretario Ricardo Trevilla he hablado todos los días; mi última llamada con él fue ayer alrededor de las 10:00 de la noche y fue precisamente para la estrategia del levantamiento de vehículos siniestrados en carreteras y algunos municipios", dijo el gobernador.

Lemus Navarro adelantó que se reunirá con los sectores productivos esta tarde en Casa Jalisco para revisar la reactivación económica de la entidad y analizar apoyos.

