"Se volvieron a prender" vehículos incendiados el domingo: SSE

El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que, aunque hubo reportes durante la noche de distintos bloqueos con vehículos quemados en el estado, estos no fueron nuevos, sino que "se volvieron a prender".

Durante la noche de este lunes, hubo incidentes tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en municipios como Autlán de Navarro, sin embargo, no fueron nuevos hechos de inseguridad como los reportados el domingo.

"Hay algunos vehículos que fueron sofocados, digamos, estaban quemándose y fueron sofocados, pero se volvieron a prender porque no se concluyó con el retiro de estos camiones. Algunos de ellos estaban en el mismo punto que se manejaron que los volvieron a prender".

"La realidad es que se prendieron solos porque todavía estaban algunas grasas y todavía material flamable. No tenemos evidencia de que hayan llegado sujetos nuevamente a prenderlos", dijo.

El funcionario estatal indicó que, sobre los puntos que hubo incidentes, "son más de 500 que tenemos contabilizados", con más de 150 vehículos retirados y alrededor de 470 puntos que se retiraron los vehículos hacia un costado para liberar vialidades, tanto en carreteras como en avenidas del estado.

Juan Pablo Hernández dijo que todos los caminos y todas las carreteras ya están liberadas, con excepción de la Cartera federal 200, en la cual, se trabaja en ello al haber detectado zanjas hechas por los incidentes delictivos.

Tras el operativo de seguridad llevado a cabo este domingo, mismo donde fue abatido número de fallecidos en Jalisco se mantiene en 25 elementos de la Guardia Nacional caídos, uno de la Fiscalía estatal, otro del Ceinjure de Puerto Vallarta, así como una mujer víctima colateral de una balacera al igual que 30 criminales abatidos.

Señaló que hubo múltiples reportes de incendios en pastizales y que posteriormente, se extendieron hacia algunos vehículos, causando daños a los mismos automotores.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

