Tapalpa volvió a ser tendencia luego de que fuera el escenario de la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien se escondía en una finca de lujo en una de las zonas más exclusivas del municipio. Estos son los detalles del sitio:

La guarida en donde se resguardaba el líder del Cártel Nueva Generación (CGN), que murió el pasado domingo en un operativo del Ejército mexicano, era una cabaña exclusiva ubicada en un lujoso complejo residencial en el pueblo de Tapalpa, junto a un bosque , en el estado de Jalisco.

Su última residencia, donde fue localizado por las fuerzas especiales mexicanas con ayuda de información de Estados Unidos, formaba parte del “Tapalpa Country Club”, un espacio residencial privado de cabañas exclusivas en un entorno rústico , según los reportes dados a conocer este martes.

Allí, entre naturaleza, las fuerzas mexicanas localizaron al capo del narcotráfico conocido como “El Mencho”, y le dieron caza después de que rastrearan la visita que le hizo el pasado sábado una de sus parejas sentimentales.

¿Dónde se localiza el último escondite de "El Mencho"?

En concreto, el conjunto de casas rústicas se ubica en el kilómetro 5.4 de la Carretera Tapalpa-San Gabriel , en el sur del estado de Jalisco y a unos 130 kilómetros de Guadalajara , capital del estado.

De acuerdo a las imágenes disponibles, el refugio del líder del CNG era una amplia cabaña rodeada de un bosque, hacia donde huyó tras verse acorralado por los militares .

El operativo contra “El Mencho” se produjo el pasado domingo en esa misma exclusiva ubicación, de la que huyó tras detectar la presencia militar, respondida por un intercambio de disparos entre las fuerzas especiales y el círculo de seguridad del líder criminal.

Posteriormente, el líder del CNG huyó al bosque cercano junto a varios colaboradores, quienes finalmente fueron capturados y heridos por disparos de los militares mexicanos, según explicó este lunes el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo.

Tras su arresto lo trasladaron a un centro médico en Morelia, pero "desafortunadamente" falleció antes de llegar debido a la gravedad de sus heridas, de acuerdo a las autoridades.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó oficialmente la identidad del cadáver del capo tras el análisis genético de su cuerpo.

ESPECIAL / Google Maps

